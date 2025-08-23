É morta Cesira Ton detta Emilietta, la donna che per più di 20 anni ha vissuto nell’aeroporto di Malpensa

Aeroporto di Malpensa – immagine di repertorio

Mercoledì 20 agosto è morta Cesira Ton, detta Emilietta, la donna che per più di 20 anni, fino al 2022, ha vissuto nell'aeroporto di Malpensa. Originaria di Loreggia, in Veneto, la donna aveva 86 anni e dai primi anni Duemila fino a poco tempo fa ha vissuto nel terminal 1 dell'aeroporto milanese, supportata da molti dei lavoratori dello scalo che le portavano la colazione e le facevano compagnia. Dopo il 2022 Emilietta aveva lasciato Malpensa per trasferirsi in una Rsa di Dormelletto, in provincia di Novara.

Emilietta girava sempre con il suo carrello pieno di coperte e dormiva per terra. Ai viaggiatori che le chiedevano che cosa ci facesse a Malpensa diceva che avrebbe voluto prendere un volo per le Mauritius per riabbracciare i suoi figli, portati lì dall'ex marito. L'86enne comunque non era sola in Italia, ma aveva una famiglia, oggi presente al suo funerale al cimitero di Ferno, in provincia di Varese (e vicino all'aeroporto): cinque fratelli e sorelle, alcuni cognati, un nipote e qualche conoscente. Tra loro anche Franco Macchi, amico dell'aeroporto, che le ha portato un mazzo di fiori gialli: "Per me era diventata una nonna – racconta – Tante volte mi ha raccontato pezzi della sua storia, una vita difficile che l'ha segnata profondamente".

L'amica Ornella ricorda invece di essere andata a trovarla diverse volte in Rsa, insieme ai fratelli: "Stava già male, poveretta. Abbiamo condiviso tanti anni della nostra vita a Venegono Superiore prima che vendesse la casa e si trasferisse definitivamente in aeroporto". Cesira, infatti, si era trasferita in Lombardia dal Veneto nei primi anni Sessanta insieme alla sorella Regina, oggi 91enne. Si erano stabilite in provincia di Varese e Cesira si era sposata con un uomo da cui aveva avuto due figli.

Si era poi separata dal marito che, a quanto raccontava, le aveva portato via i due ragazzi trasferendosi alle Mauritius. Lei avrebbe voluto raggiungerli ma per qualche motivo risultava persona non gradita nel paese. Aveva quindi deciso di trasferirsi all'aeroporto di Malpensa, da dove avrebbe potuto raggiungere velocemente i suoi figli salendo su un aereo. La sindaca di Ferno, Sarah Foti, le ha dedicato un post su Facebook.