video suggerito

È il risotto alla monzese una delle cinque ricette più cercate dagli italiani su Google nel 2024 Ai primi cinque posti delle ricette più cercate dagli italiani su Google figurano cookies all’americana, lenticchie, spatzle, funghi sott’olio e risotto giallo alla monzese con la salsiccia. Al nono posto la preparazione del casatiello napoletano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Spaghetti alla carbonara, pizza, tagliatelle al ragù. E ancora cotoletta, parmigiana, tiramisù. Non sono questi i celeberrimi piatti di tradizione italiana più cercati sul web per ricette casalinghe o per semplice curiosità: tra loro, come sancisce l'ultimo report di Google sulle ricerche più effettuate dagli utenti di nazionalità italiana nel 2024, troneggia anche una ricetta più lombarda che mai. Si tratta del risotto giallo alla monzese, "cugino" del più celebre milanese che, in più, prevede l'aggiunta di salsiccia (rigorosamente luganega) cucinata con con formaggio, brodo di carne e vino.

Quali sono le ricette più cercate dagli italiani su Google

È questa la preparazione culinaria che si guadagna addirittura il quinto posto delle ricette più googlate dagli italiani su Internet in quest'anno appena trascorso, dopo crumble cookies all'americana, lenticchie, spatzle (gnocchi irregolari di spinaci nati in Trentino-Alto Adige) e funghi sott'olio. Seguono, dopo il risotto alla monzese, il capretto al forno, al settimo l'intramontabile salva-cena, l'insalata di riso. Solo all'ottavo ritorna una ricetta estera, ancora una volta americana: si tratta dello smash (o smashed) burger. Al nono e al decimo posto, infine, i finocchi gratinati al forno e il casatiello napoletano originale.

Come si prepara il risotto alla monzese

Il risotto alla monzese non è un semplice risotto alla salsiccia, ma un autentico assaggio della tradizione lombarda. In comune a quello "milanese" presenta lo zafferano in pistilli, il riso (possibilmente Carnaroli) e il burro che, con il Grana Padano DOP, permette di ottenere una perfetta mantecatura all’onda. La salsiccia, in questo caso, viene tagliata a cubetti e fatta rosolare a fuoco vivace nel burro per circa cinque minuti. Successivamente, in padella, viene aggiunto il riso da tostare, a cui piano piano verrà mescolato un saporitissimo brodo di carne. Tocco finale: i pistilli di zafferano precedentemente sciolti in un mestolo di brodo caldo.