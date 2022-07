È fuori pericolo la donna ferita a copi di pistola dall’ex in Svizzera: l’uomo si è suicidato Non è più in pericolo di vita la donna che ieri sera è stata ferita a colpi di pistola dall’ex fidanzato: l’uomo prima aveva ucciso il suo rivale in amore e una volta aver raggiunto anche la ex si è suicidato.

A cura di Giorgia Venturini

Non è più in pericolo di vita ma resta ricoverata in ospedale a Lugano la donna che nel tardo pomeriggio di ieri lunedì 25 luglio è stata vittima della violenza dell'ex compagno. L'uomo gli avrebbe sparato alcuni colpi di pistola, prima di togliersi la vita. Solo pochi minuti prima a Cantello, in provincia di Varese, aveva ucciso il nuovo compagno della ex in mezzo a una strada poco distanza dai boschi. Daniele Morello di 47 anni è morto sul colpo: inutili tutti i tentativi di salvargli la vita.

L'omicida era l'operaio di 51 anni Salvatore Stefano Solazzo

A sparare è stato l'operaio di 51 anni Salvatore Stefano Solazzo: l'uomo non accettava la fine della storia con la donna e quando ha scoperto che dopo poco più di due mesi aveva un nuovo compagno ha deciso di impugnare la pistola e sparare prima all'uomo e poi alla donna. Il 51enne ha cercato di uccidere la donna, poi senza capire se era morta o meno ha puntato la pistola verso di sé e ha premuto il grilletto. La donna fortunatamente non sarebbe in fin di vita, seppur le sue condizioni restano gravi.

Tutti i dubbi da svelare sull'omicidio

Ora le indagini dovranno svelare ogni dubbio su quanto accaduto: resta ancora da capire se l'assassino e la vittima si siano dati appuntamento a Cantello o se il primo stava inseguendo il secondo. Poi però purtroppo il tragico epilogo. Entrambi sono scesi dall'auto: la vittima voleva forse chiarire una volta per tutte con l'uomo, ma non poteva immaginare che questo si era presentato con una pistola. Poi gli spari. A dare la notizia ieri sera anche il Comune di Cantello che ha segnalato la chiusura della strada per permettere le adeguate operazioni del caso chiedendo ai cittadini di allontanarsi e non di fare i curiosi.