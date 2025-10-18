milano
Durante uno scavo a Milano sono stati trovati alcuni resti ossei: si indaga sulla loro provenienza

Ieri sera, durante uno scavo nell’area vicina all’ex Macello a Milano, sono stati trovati alcuni resti ossei. Si indaga per capire se si tratti di resti umani o animali.
A cura di Ilaria Quattrone
Nella serata di ieri, venerdì 17 ottobre 2025, sono stati trovati alcuni resti ossei a Milano. Il misterioso ritrovamento è avvenuto durante uno scavo. Sono stati subito chiamate le forze dell'ordine, che adesso stanno analizzando i resti per capire a chi potrebbero appartenere. Le indagini quindi sono ancora in corso.

Il ritrovamento è avvenuto attorno alle 19.30 e precisamente in via Lombroso all'altezza del civico 41. A Milano, quella zona è molto conosciuta soprattutto perché lì vicino si trova l'ex Macello, ormai meta prescelta da diversi Dj e musicisti. L'esatto punto in cui sono stati rinvenuti i resti è all'interno di un cantiere immobiliare. Alcuni operai, proprio mentre erano a lavoro, hanno fatto la macabra scoperta. Il titolare dell'impresa ha quindi telefonato immediatamente alle forze dell'ordine spiegando la situazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Scientifica e un patologo forense. Toccherà a loro capire di che tipo di resti si tratti. In particolare, se si tratta di uno scheletro umano o animale. Una volta concluse le analisi di laboratorio, si potrà procedere ad altri accertamenti. Tra le domande a cui bisognerà dare risposta, quella relativa a quanto tempo quei resti si trovavano lì o nel caso dovessero essere resti umani, cosa possa averne causato la morte e chi poi potrebbe averli lasciati lì. Nelle prossime ore potrebbero esserci già alcune risposte.

