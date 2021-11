Due ragazzi scomparsi nel Lecchese a distanza di pochi giorni: si cerca Sara e Pietro Nel Lecchese si cercano da alcuni giorni due ragazzi: Sara, la 15enne che si è allontanata dalla sua abitazione di Barzanò lo scorso 6 novembre e Piero, di cui non si hanno più sue notizie dal primo novembre. Era uscito dalla sua casa di Dolzago e non ha fatto più ritorno. Non è chiaro se i due si conoscono: gli investigatori seguono due piste diverse.

A cura di Giorgia Venturini

Due persone scomparse negli ultimi giorni da due paesi che distano solo cinque chilometri l'uno dall'altro. Le ricerche sono in corso nel Lecchese, nel comune di Dalzago e nel comune di Barzanò. Da quest'ultimo comune è scomparsa Sara: ha 15 anni, è alta 1.55, corporatura magra, carnagione scura, occhi castani, capelli lunghi lisci e castani con ciocche più chiare. Di lei non si hanno più sue notizie dallo scorso 6 novembre. I famigliari stanno lanciando appelli e chiedono aiuto a chiunque possa avere sue informazioni. "Al momento dell’allontanamento indossava scarpe Nike di colore bianco, pantaloni di tuta di colore nero con riga viola, una canotta, una giacca di pelle di colore nero. Chi può fornire utili contributi alle ricerche, è pregato di contattare la Stazione dei Carabinieri di Cremella, in provincia di Lecco", scrive la Prefettura di Lecco in un post su Facebook.

Scomparso da 9 giorni un 22enne

Dalla giornata del primo novembre invece si sono perse le tracce di Pietro Dominique: è residente a Dolzago e ha 22 anni. A darne la scomparsa è sempre la Prefettura di Lecco che diffonde foto e alcune informazioni del ragazzo. "Alto 190 cm, peso 65 kg, capelli corti castani, occhi castani, barba folta di colore scuro, piercing sopracciglio lato sinistro del volto. Al momento dell’allontanamento indossava scarpe Nike di colore grigio, jeans scuri con tasconi, felpa scura con cappuccio blu, giaccone con cappuccio colore verde militare scuro, zaino blu tipo scolastico". Anche in questo caso le autorità invitano a contattare la stazione dei carabinieri di Cremella se si avessero sue notizie. Ad oggi non è chiaro se i due si conoscessero e se la scomparsa di uno sia collegata a quella dell'altra. Per il momento si seguono piste investigative diverse.