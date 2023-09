Due ragazzi picchiati a sangue in centro a Milano per una sigaretta: uno perde i denti Un 25enne e un 26enne sono stati picchiati violentemente da un gruppo di quattro persone all’interno di Parco Sempione, a Milano. Il pestaggio sarebbe iniziato a causa di una sigaretta che i due giovani si sarebbero rifiutati di dare agli aggressori.

A cura di Fabio Pellaco

Due giovani di 25 e 26 anni sono stati picchiati a sangue nella notte tra il 23 e il 24 settembre davanti a un locale nel centro di Milano. Gli aggressori sarebbero quattro individui che sono riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo delle volanti della Polizia. I giovani sono stati soccorsi dai volontari del 118, uno di loro ha perso diversi denti e ha subito la frattura del setto nasale.

Picchiati a sangue in Parco Sempione

L'incidente è avvenuto intorno alle 2.45 del mattino di domenica 24 settembre in viale Luigi Camoens, all'interno di Parco Sempione. Secondo quanto ricostruito, il gruppo si è avvicinato ai due ragazzi chiedendo una sigaretta. Vedendosi rifiutare la richiesta avrebbero reagito in modo violento aggredendo i giovani con numerosi pugni al volto e lasciandoli a terra sanguinanti.

Nel pestaggio, uno dei due giovani ha perso una decina di denti, tra l'arcata superiore e quella inferiore, e ha subito la frattura del setto nasale. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale che hanno tentato di rintracciare gli aggressori, descritti dalle vittime come quattro ragazzi apparentemente di origine nordafricana. I poliziotti, dopo aver effettuato un controllo nella zona, non sono riusciti a individuare il gruppo che si è allontanato in direzione della stazione di Cadorna.

L'aggressione non è sfociata in rapina

I due giovani sono stati soccorsi dai volontari del 118 che li hanno medicati sul posto e poi trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico di Milano per le cure del caso. L'intento del gruppo non era di rapinare le vittime, ma solo di aggredirle. I ragazzi sono stati lasciati a terra sanguinanti a causa dei violenti colpi subiti senza che venissero derubati né dei cellulari, né dei portafogli. Sulla vicenda sono in corso le indagini per risalire agli autori dell'aggressione.