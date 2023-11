Due donne intossicate durante una cena: “Un verme è uscito mentre tagliavamo il pesce surgelato” Sono finite in ospedale due donne di Mede (Pavia) dopo aver consumato un filetto di pesce surgelato contaminato da un parassita. “Il verme è uscito mentre tagliavamo il pesce a tavola”. In risarcimento, per ora, solo 100 euro di buono spesa.

Un filetto di platessa surgelato, cucinato in padella e servito per cena. All'interno c'è però un verme, fuoriuscito dalla carne del pesce dopo i primissimi tagli con il coltello. Troppo tardi per due dei presenti a tavola, una 31enne e la suocera 60enne.

Sono finite così all'ospedale, con tutti i sintomi dell'intossicazione alimentare, due donne residenti a Mede, provincia di Pavia: la diagnosi, per la precisone, è quella di un'intossicazione da anisakis, un parassita che vive nelle viscere dei pesci e che dovrebbe, in teoria, essere debellato con una corretta surgelazione.

Le due donne, dopo qualche giorno di ricovero, sono state dimesse. Ma la famiglia protagonista di questo brutto episodio non ha certo intenzione di fermarsi qui. "I malori sono stati gravi, è stata una brutta esperienza. Vogliamo andare a fondo di questa vicenda, faremo un esposto", spiega uno di loro a La Provincia Pavese, che ha riportato la notizia. "Mia moglie e mia madre ora stanno meglio, ma hanno problemi di salute che persistono dopo quell'episodio". La famiglia di Mede, intanto, ha contattato l’azienda che ha venduto il pesce, ottenendo per ora solo 100 euro di buono spesa.

"Abbiamo tirato fuori la platessa dalla busta di plastica in cui era confezionata, sembrava un filetto di pesce normale. L’abbiamo cucinato in una padella con dell’olio caldo, niente di particolare", prosegue il racconto. "Poi l’abbiamo messo in tavola, mia moglie e mia mamma hanno iniziato a mangiarlo. Ad un certo punto, mentre lo tagliavano, è uscito il verme. Ma ormai era troppo tardi, due di noi avevano già ingerito il pesce".