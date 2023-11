Scienziata milanese denuncia uno stupro durante un massaggio mentre era in ferie alle Canarie Una donna di 33 anni, che lavora in un ospedale milanese, ha denunciato una violenza sessuale avvenuta mentre era in vacanza a Las Palmas. Un uomo si sarebbe finto massaggiatore del resort e l’avrebbe stuprata durante il trattamento.

Si era presentato come un massaggiatore professionista. Ma il 43enne di nazionalità spagnola, incontrato in un resort di Las Palmas sulle Isole Canarie, era in realtà un pluirpregiudicato per violenze sessuali.

Secondo quanto riporta Il Giorno, la vittima sarebbe una 33enne milanese, ricercatrice in un importante ospedale della città. La giovane donna, che ha denunciato l'episodio una volta tornata dalle ferie, ha raccontato alle forze dell'ordine di aver fatto la conoscenza del 43enne nella hall dell'albergo di Las Palmas, durante una vacanza dal lavoro trascorsa al sole delle Canarie.

L'uomo, fingendo di essere un massaggiatore, le aveva così proposto un trattamento rilassante nella stanza relax nel seminterrato della struttura, deputata proprio a massaggi ed estetica. È in questi momenti che la 33enne, secondo quanto riportato, avrebbe subito la violenza da parte dello sconosciuto.

La ricercatrice troverà il coraggio di denunciare l'accaduto solo una volta tornata in Italia, davanti ai Carabinieri della stazione di Rogoredo. Il caso, adesso, sarà seguito anche dalla Procura di Milano. Che ha già accertato come il 43enne, identificato attraverso le videocamere di sorveglianza del tragitto che conduce alla stanza dei massaggi, non facesse in realtà parte dello staff del resort, e ricostruito i suoi precedenti a sfondo sessuale: l'uomo, già arrestato in Spagna per altri reati (sempre di natura sessuale), sua terra d'origine, è stato così raggiunto anche dall‘avviso di garanzia italiano.