Drogarono e violentarono cinque ragazze: ex agente immobiliare e sua moglie finiscono a processo Omar Confalonieri, l’agente immobiliare che è stato accusato di cinque nuove violenze sessuali, è stato rinviato a giudizio. Con lui, anche la moglie.

Omar Confalonieri, l'ex agente immobiliare accusato di aver violentato cinque ragazze, e la moglie sono stati rinviati a giudizio: a stabilirlo è il Tribunale di Milano. L'udienza, stando a quanto appreso da Fanpage.it, è stata fissata per il 19 aprile. L'uomo era stato arrestato a novembre 2021 per aver drogato una coppia di clienti a Milano e poi aver violentato la donna nel loro appartamento. Per questo caso è stato condannato a sei anni e quattro mesi di carcere.

Indagata anche la moglie per violenza sessuale di gruppo in concorso

Durante le indagini, i magistrati avrebbero iniziato a sospettare che l'uomo fosse coinvolto in altri episodi. Da lì, la richiesta della Procura alle possibili vittime di comparire o contattare i carabinieri. E infatti, attraverso quell'appello, è stato possibile scoprire altre violenze. A luglio 2022 era così scattata una nuova ordinanza di custodia cautelare per l'uomo. Al registro degli indagati era stata poi iscritta anche la moglie.

Tra le vittime anche una parente

Per quest'ultima era stato previsto solo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La donna è accusata di violenza sessuale di gruppo in concorso, ma solo per due dei cinque episodi. La scorsa estate, durante l'incidente probatorio, cinque vittime avevano raccontato quanto ricordavano degli abusi subiti. E una delle vittime avrebbe raccontato che la moglie sarebbe stata presente durante la violenza.

Un'altra, invece, una ragazza di appena vent'anni avrebbe raccontato che la donna avrebbe passato al marito un vestitino proprio durante l'abuso. Una delle vittime sarebbe anche una parente della moglie.