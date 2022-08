Dottoressa presa a bastonate al pronto soccorso: era già stata aggredita 3 mesi fa Al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Poma di Mantova una dottoressa è stata presa a bastonate da una paziente perché si era rifiutata di ricoverarla in psichiatria.

A cura di Giorgia Venturini

Voleva essere ricoverata in psichiatria ma quando la dottoressa le ha fatto presente che non ce ne era bisogno l'ha presa a bastonate. Tutto è successo al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma di Mantova: la dottoressa al termine della violenza ha riportato dei traumi al braccio mentre la paziente è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio.

La donna era arrivata in ospedale dopo aver litigato con il marito

La paziente si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale dicendo di aver litigato con il marito. Non voleva tornare a casa e ha chiesto di essere ricoverato nel reparto di psichiatria. In pronto soccorso così è stato chiamato un collega del reparto di psichiatria: dopo la visita è stato escluso il ricovero. A questo punto la donna è andata su tutte le furie e ha iniziato a picchiare i due medici: ha cercato di colpire la dottoressa con il suo bastone. Il medico ha parato il colpo con il braccio: purtroppo ha subito dei traumi al braccio.

La dottoressa era già stata presa a pugni da un paziente

Subito in soccorso della dottoressa sono arrivati anche gli altri medici e infermieri. Ma non è l'unico caso: come riporta l'Ansa, sempre durante un servizio in pronto soccorso lo scorso aprile era stata colpita da un pugno in faccia sferratole da un paziente. In quell'occasione era stato un paziente a cui erano state rubate le ciabatte: anche in quell'occasione era stato denunciato.