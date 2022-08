Dote Scuola 2022/2023 in Lombardia: come fare domanda per i bandi e quando arriva il contributo Dote Scuola è la politica di Regione Lombardia che prevede quattro tipologie di contributi per sostenere economicamente il percorso educativo di studenti dai 3 ai 21 anni residenti in Lombardia. Qui tutte le informazioni.

Immagine di repertorio

Sono state approvate dalla Regione Lombardia le linee guida per il riconoscimento della dote scuola per l’anno 2022/2023: saranno così circa 46mila gli studenti milanesi che riceveranno 200 euro di contributo per l'acquisto del materiale scolastico. Altri 8mila riceveranno invece una vera e propria borsa di studio, che coprirà l'intero costo della loro istruzione.

In tutta la regione saranno quasi 146mila i giovani lombardi che otterranno il contributo per comprare libri, quaderni e altro. A beneficiarne, gli studenti provenienti da famiglie con Isee non superiore a 15.748,78 euro.

Per Dote Scuola, l’investimento totale di Regione Lombardia è di 15 milioni di euro . A questo link tutte le informazioni necessarie.

I bandi di Dote Scuola 2022/2023: come fare domanda in Lombardia

Il sostegno all'istruzione regionale si divide in quattro tipologie di aiuti: il bonus per l'acquisto del materiale didattico, le borse di studio statali, quelle di merito e il buono scuola per chi invece decide di iscriversi agli istituti privati. Inoltre, è previsto un sostegno per gli studenti con disabilità.

Buono scuola

Dote Scuola – Buono Scuola è un contributo a fondo perduto a studenti residenti in Lombardia minori di 21 anni a sostegno del pagamento della retta di iscrizione e frequenza presso una scuola paritaria o pubblica, con sede in Lombardia. È possibile fare richiesta di contributo anche per scuole di regioni confinanti, purché lo studente rientri quotidianamente all'abitazione di residenza.

Sono ammesse al contributo le spese relative alle sole attività curricolari riconducibili a corsi a gestione ordinaria, quindi percorsi di istruzione scolastica. Non sono pertanto ammissibili, a titolo di esempio, spese per vitto e alloggio o spese per attività extracurricolari o di ampliamento dell'offerta formativa.

Il contributo è parametrato alla fascia Isee della famiglia e all’ordine e grado di scuola, variando da 300 a 2.000 euro, ed è erogato sotto forma di buono online, utilizzabile entro il 30 giugno 2023 a favore della scuola dove lo studente ha terminato l’anno scolastico 2022/2023.

Sostegno disabili

È un contributo a parziale copertura del costo del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno a favore di studenti disabili che frequentano scuole dell’infanzia autonome e scuole paritarie (primarie e secondarie di primo e secondo grado).

Il contributo è di entità variabile, rapportato alle risorse disponibili del bilancio regionale, e prevede, per ogni bambino disabile inserito:Scuole dell’infanzia: fino ad euro 900.Scuola primaria: fino ad euro 1.400.Scuola secondaria di primo e secondo grado: fino ad euro 3.000.

Il bonus viene erogato direttamente alle scuole, destinatarie dirette della misura. Beneficiari sono gli alunni residenti in Lombardia con disabilità certificata dalla Azienda SocioSanitaria Territoriale.

Merito

Si tratta in questo caso di un buono acquisto virtuale a parziale copertura dei costi di iscrizione e frequenza a corsi universitari, di formazione superiore (IFTS, ITS) o di Alta Formazione Artistica e Musicale, oppure a parziale rimborso di spese per l'acquisto di materiale didattico, destinato a studenti residenti in Lombardia, indipendentemente dal valore Isee, che abbiano conseguito valutazioni meritevoli nell'anno scolastico 2021/2022.

Il bando per il Materiale didattico è chiuso

L'ultimo bando per il Materiale didattico è stato aperto dalle ore 12.00 del 7 giugno 2022 alle ore 12.00 del 12 luglio sulla piattaforma regionale Bandi online. I bandi "Dote scuola" aprono comunque in periodi diversi durante l'anno scolastico e sono comunicati con avvisi pubblici su questo sito, su Bandi online e Lombardia informa, oltre che sui profili social regionali.

Quando arriva la Dote Scuola 2022/2023

Il contributo è parametrato alla fascia Isee della famiglia e all'ordine e grado di scuola, variando da 300 a 2.000 euro. Viene erogato sotto forma di buono online, utilizzabile entro il 30 giugno 2023 a favore della scuola dove lo studente ha terminato l'anno scolastico 2022/2023.

L'erogazione del contributo di dote scuola per il materiale didattico avverrà a partire dal 7 settembre 2022, con accredito su Tessera sanitaria – Carta nazionale dei servizi (ts-cns).