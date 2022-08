Quando inizia la scuola in Lombardia: il calendario scolastico e le festività 2022-2023 Tempo di tornare a scuola. In Lombardia gli alunni torneranno sui banchi a partire dal 5 (scuole dell’infanzia) e 12 settembre (tutti gli altri). Ecco il calendario scolastico completo.

Immagine di repertorio

Vacanze finite e tempo di tornare a scuola per i ragazzi lombardi. In regione le scuole dell'infanzia torneranno a seguire le lezioni a partire dal 5 settembre mentre tutti gli altri torneranno sui banchi a partire dal 12 settembre. La fine dell'anno scolastico è fissato per l'8 giugno 2023, mentre per le scuole dell'infanzia è calendarizzata al 30 giugno 2023. Tuttavia, come comunicato da Regione Lombardia, le istituzioni possono decidere di anticipare il rientro.

La data di inizio e fine anno scolastico 2022-23 in Lombardia

Come detto, il rientro a scuola non sarà uguale per tutti gli alunni lombardi. Le scuole dell'infanzia torneranno a seguire le lezioni da lunedì 5 settembre. Tutti gli altri alunni, invece, torneranno sui banchi il lunedì successivo, 12 settembre. Questi ultimi resteranno a scuola fino all'8 giugno 2023. I primi, invece, fino al 30 giugno 2023.

Calendario scolastico 2022-23: ponti e festività in Lombardia

Di seguito il calendario scolastico 2022-23 con le chiusure previste e le festività:

tutte le domeniche

1° novembre – Tutti i Santi

– Tutti i Santi 8 dicembre – Immacolata Concezione

– Immacolata Concezione Dal 23 dicembre al 6 gennaio – Vacanze natalizie

– Vacanze natalizie I 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale – vacanze di Carnevale

antecedenti l’avvio del periodo quaresimale – vacanze di Carnevale dal 6 all'11 aprile – Vacanze di Pasqua

– Vacanze di Pasqua 25 aprile – Anniversario della Liberazione d'Italia

– Anniversario della Liberazione d'Italia 1° maggio – Festa del Lavoro

– Festa del Lavoro 2 giugno – Festa della Repubblica Italiana

– Festa della Repubblica Italiana Festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente

Covid a scuola, le regole per mascherine e distanziamento

Restano in vigore alcune regole contro la diffusione del contagio da Covid-19 che potrebbero essere riviste se la condizione epidemica dovesse mutare con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno. Per il momento, il Ministero ha fatto sapere che occorrerà mantenere il distanziamento di almeno un metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano) e adottare tutte le precauzioni necessarie in caso di momenti di aggregazione. Bisognerà sanificare periodicamente gli spazi e le mascherine saranno necessarie per i soggetti fragili o obbligatorie in caso di sintomi simil Covid-19 ma senza febbre. Rientreranno a lavoro anche tutti i docenti e il personale scolastico Ata no vax.