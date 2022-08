46mila studenti milanesi riceveranno 200 euro di contributo per il materiale scolastico Sono state approvate dalla Regione Lombardia le linee guida per il riconoscimento della dote scuola per l’anno 2022/2023.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Saranno per l'esattezza 46.140 gli studenti milanesi che riceveranno 200 euro di contributo per l'acquisto del materiale scolastico. Altri 7.975 riceveranno, invece, una vera e propria borsa di studi che coprirà l'intero costo della loro istruzione. In tutta la regione saranno 145.975 i giovani che avranno il contributo per comprare libri, quaderni e altro. È quanto ha stabilito Regione Lombardia con la dote scuola.

La dote scuola

Regione Lombardia ha approvato il decreto con i beneficiari della dote scuole per l'anno scolastico 2022/2023. A beneficiarne saranno gli studenti provenienti da famiglie con Isee non superiore a 15.748,78 euro.

Il sostengo all'istruzione si divide in diverse tipologie: il bonus per l'acquisto del materiale didattico, le borse di studio statali, quelle di ,erito, e il buono scuola per chi invece decide di iscriversi agli istituti privati. Inoltre è previsto un sostegno per gli studenti con disabilità.

Un'agevolazione per le famiglie

"La nostra dote scuola, misura che da tanti anni si è rivelata efficace e gradita alle famiglie, si pone come obiettivo di agevolare gli studenti lombardi sostenendoli e aiutandoli concretamente per consentire di seguire con la necessaria tranquillità i percorsi didattici che hanno scelto", ha commentato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana.

"Anche quest'anno le risorse nazionali non sono state sufficienti per coprire le richieste di tutti gli aventi diritto. Per questo abbiamo stanziato ulteriori risorse regionali per oltre 15 milioni di euro per garantire sostegno a tutti gli studenti lombardi. Vogliamo puntare sui giovani, senza lasciare indietro nessuno", ha aggiunto l'assessore all'Istruzione di Regione Lombardia, Fabrizio Sala.