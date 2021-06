in foto: (Immagine di repertorio)

Due incidenti mortali in provincia di Brescia: nella mattina di oggi, venerdì 4 giugno, si sono verificati a distanza di pochi minuti due scontri. Il primo sull'autostrada A4 tra Ospitaletto e Brescia Ovest e il secondo sulla provinciale 237 del Caffaro, nella galleria prima di Sabbio Chiese. In entrambi i casi si sono registrati due morti.

Auto si scontra con un mezzo pesante

Il primo incidente è avvenuto sull'autostrada A4 in direzione Venezia: l'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato attorno alle 11.05. L'impatto è avvenuto tra un'auto e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 a bordo di due ambulanze e l'elisoccorso: per un uomo di cinquant'anni però non c'è stato nulla da fare, il personale sanitario non ha potuto far altro che costatarne il decesso.

Dopo pochi minuti una moto si schianta contro un camion

Il secondo incidente si è verificato alle 11.07: il frontale è avvenuto nella galleria prima di Sabbio Chiese. Stando a una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, sul posto per svolgere i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente, sembrerebbe che l'incidente sia stato causato da una manovra azzardata di una moto che si è poi schiantata contro un camion. A perdere la vita è un uomo di 41 anni.

Incidente in autostrada: morti cinque operai

Ieri altre cinque persone sono morte a causa di un altro incidente stradale avvenuto sull'autostrada A21: a perdere la vita sono stati cinque operai che si trovavano a bordo di un furgone. Al vaglio delle forze dell'ordine ci sono due ipotesi: colpo di sonno o un errore di distrazione. Sembrerebbe infatti che nessun segno di frenata sia stato trovato sull'asfalto. Il gruppo stava tornando a casa dopo una giornata trascorsa in un cantiere a Parma quando, a un certo punto, si è scontrato contro un camion.