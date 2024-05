Dopo un tamponamento abbandona l’auto distrutta in mezzo all’autostrada A1: viene trovato ferito nei campi

video suggerito

Prima il tamponamento a forte velocità contro un tir che percorreva l'Autostrada A1, direzione Milano, tra i caselli di Lodi e Melegnano. Poi la fuga tra i campi, abbandonando il mezzo ormai distrutto in mezzo alla strada all'altezza del comune di Lodi Vecchio.

Qui gli agenti della polizia stradale, intervenuti stamattina intorno alle 7 dopo le numerose segnalazioni degli automobilisti di passaggio, hanno trovato in poco tempo il conducente dell'auto accasciato e ferito in mezzo ai campi che costeggiano l'autostrada: ha 35 anni ed è residente in provincia di Como.

Secondo quanto ricostruito finora la Fiat 500 L intestata al 35enne ha tamponato un tir, guidato da un camionista e da un accompagnatore di nazionalità russa. Subito dopo lo scontro con il mezzo pesante, avvenuto forse per un colpo di sonno o una distrazione alla guida, il conducente dell'utilitaria si è però subito dato alla fuga, riuscendo a scappare tra i campi dopo aver scavalcato la recinzione di protezione dell'autostrada.

Indaga la polizia stradale della sottosezione di Guardamiglio (Lodi). L'autostrada è stata riaperta subito dopo la rimozione dei veicoli coinvolti nell'incidente.