Dopo quasi un anno si cerca ancora Greta Spreafico: gli amici mettono in campo anche i droni Gli amici continuano a cercare Greta Spreafico anche mettendo in campo i droni: della cantante non si hanno più sue notizie dal 4 giugno del 2022 dopo aver trascorso una serata a Porto Tolle, in provincia di Rovigo.

A cura di Giorgia Venturini

Greta Spreafico

Sono undici mesi che si cerca Greta Spreafico. Della cantante di Erba, in provincia di Como, non si hanno più sue notizie dal 4 giugno del 2022 dopo aver trascorso una serata con un amico a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, dove era arrivata per gestire il giorno dopo la compravendita della casa ereditata dal nonno. Da allora il suo compagno e i suoi amici non hanno mai smesso di cercarla.

Le ricerche sono continuate anche domenica 23 aprile, giorno in cui Greta ha compiuto 54 anni: come ha riportato la trasmissione tv Chi l'ha visto? alcuni amici sono stati impegnati a perlustrare tutto il Delta del Po nella speranza di trovare almeno la sua auto, una Kia Picanto, anche questa sparita nel nulla.

Per la Procura c'è un primo indagato

Cosa sia successo a Greta Spreafico resta ancora un mistero. La svolta nelle indagini però è arrivata a marzo quando la Procura di Rovigo ha scritto un nome nel registro degli indagati. Quale sia il nome e soprattutto per cosa è indagato non è stato reso noto. Intanto gli amici non smettono di cercare Greta: chi la cerca ha perlustrato la casa galleggiante di Barricata che un tempo veniva affittata dalla famiglia, facendo persino – come riporta La Provincia di Como – decollare un drone nella per osservare il Delta del Po dall’alto. Ma le ricerche hanno ancora dato esito negativo.

Leggi anche I genitori le tolgono il cellulare per i voti bassi e lei scompare nel nulla: si cerca ancora la 15enne Chaimaa

Greta si era rivolta a un investigatore privato

Al momento le certezze sono poche. Certo è che Greta i mesi prima la scomparsa si sia rivolta all'investigatore privato Enzo Denti che a Fanpage.it aveva raccontato così le sue chiamate con la donna: "Due mesi prima che sparisse si era presentata per chiedermi degli accertamenti: temeva per la sua incolumità. Siccome però le indagini non portavano a nulla, ho consigliato alla donna di fare un'indagine più verso l'azienda per la quale lei lavorava dal momento che il suo impiego era probabilmente la causa della sua malattia. Poi la donna è sparita in circostanze ancora sconosciute". Da allora i suoi amici non smettono di sperare di ritrovarla il prima possibile.