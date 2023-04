Si ritrovano in 100 per festeggiare il compleanno di Greta Spreafico, la cantante sparita da 10 mesi Gli amici della cantante scomparsa lo scorso 4 giugno hanno voluto comunque festeggiare il suo compleanno e si sono dati appuntamento in un locale in provincia di Como.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Greta Spreafico

Greta Spreafico è scomparsa da quasi un anno: non si hanno più sue notizie dallo scorso 4 giugno. In questi mesi gli appelli e le ricerche non si sono mai interrotti, perché l'affetto nei suoi confronti è tanto. Talmente tanto che, in occasione del suo compleanno, i suoi amici hanno deciso di organizzare una festa come se lei fosse tra loro.

Il compleanno di Greta Spreafico

Il compleanno di Greta Spreafico è stato domenica scorsa, 23 aprile, e lei purtroppo non ha potuto festeggiarlo. Ancora non si sa quale sia stato il suo destino dopo che, dallo scorso 4 giugno, è scomparsa nel nulla. C'è chi teme possa essere stata uccisa e, per questo, c'è anche un primo indagato. Ma c'è anche chi non ha ancora perso le speranze.

Proprio questi ultimi hanno deciso di organizzare una vera festa di compleanno per Greta, con tutto quello che le sarebbe piaciuto: in primis la musica rock, che lei stessa cantava per lavoro. Il party si è tenuto domenica sera a Castelmarte, in provincia di Como, e non lontano dalla sua città, Erba.

La scomparsa della cantante

Greta Spreafico, di 53 anni, è scomparsa ormai dieci mesi fa da Porto Tolle, in provincia di Rovigo, dove si era recata per vendere una casa di famiglia che aveva ereditato. L'ultima volta è stata vista uscire da un bar, salire a bordo della sua Kia Picanto nera e poi è scomparsa nel nulla. Anche l'auto non è ancora stata ritrovata.

Si sa che la cantante stava vivendo un momento difficile della sua vita a causa di una malattia, ma da poco aveva anche iniziato una nuova relazione sentimentale con un uomo che aveva conosciuto proprio grazie alla musica, la sua più grande passione oltre che il suo lavoro.