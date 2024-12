video suggerito

Dopo l'attentato a Magdeburgo Staffelli di Striscia la Notizia entra in piazza Duomo a Milano con l'auto L'inviato del tg satirico Mediaset ha testato a Milano la qualità dell'innalzamento del livello di sicurezza promesso dal ministro dell'Interno Piantedosi dopo l'attentato di Magdeburgo. La sua auto è entrata senza ostacoli nella piazza gremita.

Milano come Magdeburgo? Il rischio potrebbe essere lo stesso. Questa sera a Striscia la notizia su Canale 5, alle ore 20.35, va in onda il servizio in cui Valerio Staffelli testa la qualità dell'innalzamento del livello di sicurezza promesso dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo i fatti di Magdeburgo, in particolare nelle aree dedicate a eventi natalizi.

Proprio qui, infatti, l'inviato del tg satirico di Mediaset ha scoperto che a Milano un'auto qualsiasi può entrare senza particolari ostacoli non solo nella zona di via Dante, dove tradizionalmente si svolgono i mercatini di Natale, ma può circolare indisturbata anche in una piazza Duomo invasa da cittadini e turisti.

Il test di Staffelli si è svolto all'indomani dell'attentato di Magdeburgo, in Germania, avvenuto nella serata di venerdì 20 dicembre. Al momento la polizia tedesca ha riferito che le vittime della strage sarebbero cinque, tra cui un bambino, e i feriti 205, di cui 41 in gravi condizioni. Mentre resta ancora da definire il movente dell'attacco condotto da Taleb Al Abdulmohsen, medico 50enne di origine saudita che, a bordo di una Bmw, si è lanciato a folle velocità contro i passanti al mercatino di Natale: secondo il procuratore capo di Magdeburgo, Horst Walter Nopens, a muovere le intenzioni dell'attentatore potrebbe essere stata "l'insoddisfazione per il modo in cui i rifugiati sauditi vengono trattati in Germania".