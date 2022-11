Donna si dà fuoco in piazza, è grave: a salvarla un cameriere di un ristorante Una donna di 61 anni si è data fuoco sotto i portici di Vigevano, comune in provincia di Pavia. Sarebbe in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna di 61 anni si è data fuoco in piazza a Vigevano, comune in provincia di Pavia. L'episodio si è verificato nella giornata di oggi, lunedì 28 novembre 2022. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i medici e i paramedici del 118 che hanno trasportato la 61enne d'urgenza in ospedale.

Stando alle prime informazioni diffuse, l'allarme sarebbe stato lanciato poco dopo le 13.30 di oggi. La donna si sarebbe trovata sotto i portici di piazza Ducale. A un certo punto, in base ad alcune testimonianze, avrebbe preso una bottiglietta che conteneva della grappa balcanica – che aveva portato con sé – e se la sarebbe versata sulla parte superiore del corpo.

A salvarla è stato un cameriere di un ristorante

Subito dopo avrebbe azionato un accendino, dandosi così fuoco. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un cameriere di un ristorante. Il locale si trovava proprio davanti al luogo in cui è accaduto tutto. L'uomo si sarebbe lanciato su lei, le avrebbe tolto i vestiti di dosso e avrebbe così spento il fuoco. Dopodiché sono stati chiamati immediatamente i soccorsi.

L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 che, dopo aver fornito le prime cure sul posto alla donna, della quale non sono state diffuse le generalità, hanno deciso di trasportarla al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano dove è stata ricoverata in codice giallo. Avrebbe infatti riportato ustioni al torace e i capelli bruciati, ma sembrerebbe non essere in pericolo di vita. Le forze dell'ordine stanno adesso cercando di capire il motivo del suo gesto.