Gli altri passeggeri della metro le chiedono di indossare la mascherina ma lei si rifiuta e viene portata via di peso dagli addetti alla sicurezza. È quello che è successo nella metropolitana linea rossa di Milano: la scena è stata ripresa con il cellulare da un passeggero il cui video è poi finito sulla pagina Instagram "Welcome to favelas". Stando a quello che si vede dalla immagini, la donna seduta a terra sulla metro è stata raggiunta dai vigilantes e dalla polizia che l'hanno sollevata e trascinata fuori dal mezzo permettendo così agli altri passeggeri di proseguire la loro corsa.

Gli altri passeggeri hanno chiesto l'intervento della sicurezza

La donna, quanto emerso dagli accertamenti successivi, si era rifiutata di indossare la mascherina violando così le regole imposte dalle norme anti contagio. A sollecitare di indossare il dispositivo di protezione erano stati gli altri passeggeri, che sentendosi come risposta un secco no, hanno chiesto l'intervento della sicurezza. I vigilantes allora una volta sulla metro hanno provato a loro volta a convincere la donna, che sembrerebbe un'anziana, senza riuscirci. Alla fine quattro uomini, tra cui un addetto alla vigilanza Atm e un poliziotto, l'hanno presa in braccio e portata fuori dalla metro.

Donna senza mascherina si agita su un volo Ibiza-Bergamo

Solo qualche giorno fa una scena simile è accaduta sul volo Ibiza-Bergamo: qui una donna ha dato in escandescenza e anche in questo caso non indossava la mascherina. Nel video, che è stato poi pubblicato sui social, si vede la donna tirare per i capelli un'altra passeggera e sferrare calci verso altre persone a bordo dell'aereo. Una volta atterrati, poi è stata subito fermata e denunciata dalla polizia di Orio Al Serio per lesioni e ingiuria. Stando a quanto riferito a Fanpage.it, la lite era scoppiata perché la passeggera era stata richiamata dalla vicina di posto perché stava occupando troppo spazio, limitando i movimenti agli altri passeggeri.