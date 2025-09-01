Donna ritrovata senza vita sul divano di casa a Lecco: era morta almeno da due settimane

Letizia Stella, 66 anni, domenica 31 agosto è stata trovata senza vita sul divano di casa a Valgreghentino (Lecco): era morta dal giorno di Ferragosto, quando ha effettuato l’ultimo accesso su WhatsApp. La donna, proprio per la sua condizione di estrema solitudine, era seguita dai servizi sociali.

Dramma della solitudine a Miglianico di Valgreghentino (Lecco). Letizia Stella, 66 anni, questa domenica 31 agosto è stata trovata senza vita sul divano di casa dopo almeno due settimane dal decesso: dai primi accertamenti sembra che sia morta per cause naturali, senza che nessuno se ne accorgesse.

La donna, stando a quanto emerso al momento, abitava da sola in via Belvedere e, per quanto fosse economicamente indipendente, da tempo era monitorata dai servizi sociali del paese proprio per la sua condizione. Non avrebbe avuto parenti, amicizie o contatti. Giusto poche settimane prima, a luglio, aveva fatto richiesta di pensionamento.

A lanciare l'allarme sono stati i vicini, preoccupati per il forte odore che ormai da qualche giorno proveniva dalla sua abitazione. Sono stati quindi attivati i volontari del Pronto soccorso di Calolziocorte, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno forzato la porta chiusa dall'interno e rinvenuto il cadavere in avanzato stato di decomposizione sul divano del salotto.

Il decesso, secondo i primi rilievi del medico legale, dovrebbe risalire a circa due settimane fa, ovvero al giorno di Ferragosto: è infatti al 15 agosto che risale l'ultimo accesso su WhatsApp della 66enne, che aveva qualche piccolo problema di salute. Da quel momento, più nulla. Fino al drammatico ritrovamento di ieri pomeriggio.