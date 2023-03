Donna precipita in un canalone in montagna: morta dopo l’arrivo in ospedale Una donna nel primo pomeriggio è precipitata in un canalone in Valbondione, in provincia di Bergamo: la vittima è morta una volta arrivata in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia tra le montagne in Valbondione, in provincia di Bergamo. Una donna nel primo pomeriggio è precipitata in un canalone per cause ancora da chiarire. Subito è scattato l'allarme ai soccorritori, la donna in poco tempo è stata individuata e soccorsa. Purtroppo la vittima è stata trasportata in arresto cardiaco in ospedale: in elicottero i medici hanno praticato le manovre di rianimazione. Una volta all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo la donna è deceduta. Ora si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso per capire l'esatta dinamica dell'accaduto.