Donna precipita dal quarto piano e muore a Milano, indagini in corso: “Si era appesa alla grondaia per salvarsi”

Una 31enne è morta, precipitando dal quarto piano di un palazzo a Milano. Stando ai primi accertamenti, la donna era ospite di un uomo con il compagno che, al momento dei fatti, non era in casa.

Immagine di repertorio

Una donna brasiliana di 31 anni ha perso la vita, precipitando dal quarto piano di uno stabile. È quanto accaduto nel corso della notte appena trascorsa, tra lunedì 23 e martedì 24 febbraio, in via Agostino De Pretis, nel quartiere Barona, a Milano.

L'allarme e il ritrovamento del corpo

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'allarme sarebbe scattato intorno all'1:00 di notte quando alcuni vicini hanno chiamato i soccorsi dopo aver visto il corpo della donna riverso a terra.

Nello specifico, stando a quanto riportato sul portale di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 1:03 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso (con la massima urgenza). Tuttavia, una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso della donna per la quale non c'era più nulla che si potesse fare.

Leggi anche Trovato il cadavere di una donna nel Naviglio: indagini in corso

Insieme a loro, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Stando ai primi accertamenti, la 31enne era ospite nell'abitazione di un uomo che vive nello stabile insieme al compagno che, però, al momento dell'incidente non si trovava nell'appartamento. In più, stando a quanto riferito, l'uomo che la ospitava non si sarebbe accorto dell'accaduto.

In seguito ai primi rilievi, sono però state trovate alcune tracce su una grondaia. Dettaglio che, secondo gli inquirenti, indicherebbe che la 31enne abbia cercato di salvarsi aggrappandosi prima di cadere dal quarto piano dello stabile in via De Pretis.