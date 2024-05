Donna muore senza eredi e lascia quasi 350mila euro al canile di Milano: serviranno a mantenere 150 cani

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Non aveva eredi ma un patrimonio da lasciare in eredità. Alla fine una donna ha scritto il suo testamento: "Lascio al canile comunale di Milano un importo pari al 90 per cento delle somme (liquide e investimenti di qualsiasi natura) esistenti presso gli istituti di credito alla data del mio decesso". E così è stato: la signora è morta lo scorso 4 novembre e i suoi soldi, ovvero 328.352 euro appunto il 90 per cento di ciò che possedeva, sono stati donati al canile comunale di via Aquila di Milano che ospita 150 cani.

A commentare "il gesto di una bellezza estrema" è anche l'assessora comunale Elena Grandi che poi ha aggiunto: "Oltretutto è una bella boccata d'ossigeno, abbiamo tantissimi progetti e un lascito così è molto importante. Avere avere risorse in più ci consente di fornire più servizi e anche con una qualità più alta". Questi soldi potranno servire a mantenere i cani del canile, soprattutto perché "la maggior parte appartiene a razze considerate pericolose, quindi sono animali che difficilmente verranno adottati. Molti di loro passeranno la loro vita al canile". Da qui con la delibera di giusta l'amministrazione ha precisato che "ha interesse a rispettare pienamente la volontà della signora, destinando la somma al canile municipale".

Come precisa l'Ansa, non si tratta dell'unico caso milanese. Nel 2019 una signora era morta lasciando 900 mila euro al canile e a tre associazioni. Ma dopo pochi mesi è emerso un secondo testamento con un'unica ereditiera. Si attende ancora la decisione del giudice per capire a chi spetteranno questi soldi.