Donna investita sul marciapiede da un pirata della strada in bicicletta: è in gravi condizioni Una donna di 63 anni è stata investita da una bicicletta mentre si trovava sul marciapiede: il ciclista ha atteso i soccorsi e poi è scappato via.

Una donna di 63 anni è stata investita da una bicicletta mentre si trovava sul marciapiede. Si trova ora in gravi condizioni in ospedale: l'uomo in sella alla bici al posto di fermarsi e prestare soccorso è fuggito via. Ora è caccia al pirata della strada.

Il ciclista è scappato una volta che sono arrivati i soccorsi

I fatti sono accaduti oggi mercoledì 10 agosto in via Meda a Milano. La vittima è in gravi condizioni dopo aver sbattuto la testa cadendo a terra. Subito è stata allertata la macchina dei soccorsi: medici e paramedici sono arrivati in codice rosso. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Ora è caccia al pirata della strada: l'uomo si è fermato ad attendere i soccorsi ma poi, quando sono arrivati i medici del 118, è scappato. Le indagini sono in carico alla Polizia Locale che cercheranno di ricostruire quanto accaduto.