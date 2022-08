Matteo Barattieri, investito negli Stati Uniti dopo un concerto: a ucciderlo un pirata della strada Un uomo di 57 anni è stato travolto e ucciso da un’auto negli Stati Uniti: si tratta di Matteo Barattieri, ambientalista di Monza, che è stato investito da un pirata della strada dopo il concerto dei Blondie.

A cura di Ilaria Quattrone

Matteo Barattieri e la strada in cui è stato investito (Fonte: Facebook)

Matteo Barattieri aveva appena finito di trascorrere una serata in allegria: stava rientrando in albergo dopo aver assistito al concerto dei Blondie negli Stati Uniti. E la foto della strada che stava percorrendo, prima di morire tragicamente, è sul suo profilo Facebook. Un ultimo istante. Non è chiaro cosa sia successo dopo quello scatto: Barattieri è stato infatti investito e ucciso, ma nessuno sa da chi. Il conducente dell'auto che lo ha travolto e infatti scappato.

Barattieri era un ambientalista molto attivo

Barattieri era un volto noto della Lombardia e in particolare della provincia di Monza e Brianza: era un ambientalista molto attivo nella realtà e anche sui social. Lui stesso aveva fondato il gruppo Facebook "Parco di Monza per sempre". Sul suo profilo, negli ultimi giorni, aveva postato le immagini del suo viaggio americano e del Tour dei Blondie, di cui il 57enne era fan.

Si cerca il pirata della strada

L'annuncio della sua morte è stato dato proprio su quella stessa pagina, a cui ha dato i natali e dove postava immagini di escursioni e visite naturalistiche stupende: "La tremenda notizia mi è stata confermata dalla sorella Alessandra la quale è in contatto con le istituzioni locali per le indagini e per saperne di più. Per me, come immagino per tutti i membri di questo Gruppo, si tratta della perdita di un vero amico cui ero molto affezionato e che conoscevo da 30 anni", ha detto il fondatore del Comitato antirumore di Biassone, Giancarlo Milani.

In base alle prime informazioni emerse, il 57enne – laureato in Geologia e impegnato da sempre nella divulgazione – sarebbe stato travolto vicino a Brownwood Drive: nonostante il tempestivo arrivo dei medici, per Barattieri non è stato potuto far altro se non dichiararne il decesso. Al momento dell'incidente, c'era però un testimone che ha fornito dettagli sull'auto. Le forze dell'ordine stanno quindi svolgendo tutte le indagini del caso per arrivare alla sua identità.