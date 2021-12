Donna investita da un’auto a Lissone: 71enne soccorsa in codice rosso Una donna di 71 anni è stata investita da un’auto poco prima delle 7 a Lissone, in provincia di Monza e Brianza. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi.

A cura di Giorgia Venturini

Paura questa mattina a Lissone, in provincia di Monza e Brianza: qui una donna è stata investita da un'auto. Stando alle prime informazioni dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, tutto è accaduto poco dopo le 6.50 di oggi venerdì 10 dicembre in via Pacinotti 58, nella zona vicino all'asilo. Dopo l'impatto si sono immediatamente precipitati i soccorsi.

La corsa disperata in codice rosso all'ospedale

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, la donna, di 71 anni, è stata raggiunta e soccorsa dai sanitari giunti sul posto: le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi a causa dei traumi alla testa, alla schiena e alla mano riportati nell'incidente. Poi la corsa disperata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove si trova ora ricoverata. Non è ancora chiaro se la 71enne è fuori pericolo. Sul posto intanto si sono precipitati anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi del caso e avviato le indagini: resta infatti da capire la dinamica di quanto accaduto secondo per secondo e accertare eventuali responsabilità. Illeso sarebbe invece il conducente dell'auto.

Uomo di 53 anni morto dopo essere stato investito

Solo lo scorso 29 novembre un uomo di 53 anni è morto dopo essere stato investito e trascinato per diversi metri da un'auto. Purtroppo il pedone è morto sul colpo: nulla è servito l'intervento tempestivo dei sanitari del 118. L'intervento dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) si è verificato alle 12.06 della mattina del 29 novembre. L'incidente è avvenuto in piazza Papa Giovanni XXIII a Milano, dove a chiamare i soccorsi sono stati altri pedoni che hanno assistito alla tragedia.