Donna incinta cade dal balcone e muore: indagato il marito I carabinieri indagano per omicidio il marito della ragazza di 22 anni morta dopo essere precipitata dal balcone di casa a Brugherio. La donna era incinta.

A cura di Giorgia Venturini

C'è una svolta sul caso della ragazza di 22 anni morta dopo essere precipitata dal balcone di casa a Brugherio lo scorso 27 giugno. I carabinieri, che da allora indagano sull'accaduto, hanno messo sotto indagine il marito della 22enne Nesma ElShaarawy. Così riporta Prima LaMartesana. La giovane era morta a causa della caduta: era al quinto mese di gravidanza.

La donna era morta sul colpo

La tragedia è avvenuta nel complesso residenziale dell'Edilnord nel paese alle porte di Monza. Gli operatori sanitari una volta sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso della donna e del feto che portava in grembo. Da allora i carabinieri hanno cercato di capire cosa fosse successo nell'appartamento e se la caduta fosse stata un gesto volontario della donna o se sia stata spinta di qualcuno. Ora la svolta e l'indagine per omicidio nei confronti del marito.

Le urla nell'appartamento prima della tragedia

Nei giorni scorsi il marito, un 25enne di origini egiziane, era stato sentito dal pubblico ministero. Lui e la vittima si erano sposati in Egitto e poi la donna avrebbe raggiunto l'uomo a Brugherio. Il giorno della tragedia i vicini di casa hanno raccontato di aver sentito alcune urla provenire dalla casa dove in quel momento c'erano la donna, il 25enne e alcuni parenti dell'uomo. Da alcune testimonianze sembrerebbe che la discussione sia stata scatenata proprio da motivi legati alla gravidanza. In un primo momento si è parlato di un gesto volontario ma i famigliari della vittima non hanno mai creduto a questa versione. Continuano ora le indagini della Procura: fondamentali sarebbero gli accertamenti e alcuni testimonianze che spiegherebbero il rapporto che c'era tra marito e moglie.