Donna di 31 anni violentata nel bagno della discoteca a Milano: è caccia all’aggressore Una giovane donna sarebbe stata assalita e violentata da un’aggressore sconosciuto mentre si era allontanata dal gruppo di amici per andare in bagno. Il fatto è avvenuto nella notte di sabato in una discoteca in via Padova a Milano (Loreto)

Immagine di repertorio

Si sarebbe allontanata dal gruppo di amici per andare in bagno, durante la serata in discoteca trascorsa tutti insieme. È proprio qui che una giovane donna, 31 anni, sarebbe stata assalita e violentata da un aggressore ancora senza volto.

Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 3 della notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio in una discoteca a Milano, il Q Club in via Padova 21, a due passi da piazzale Loreto. Indagano i Carabinieri della compagnia Duomo, che al momento stanno dando la caccia al presunto violentatore.

La giovane sarebbe stata una vittima casuale

La giovane, sotto shock, è stata visitata al Pronto soccorso violenza sessuale della clinica Mangiagalli. Dalle prime ricostruzioni, sarebbe stata una vittima del tutto casuale: nel suo racconto agli inquirenti, avrebbe infatti riferito di non conoscere l'identità dell'aggressore.

Un caso che si aggiunge purtroppo alla triste conta delle tante violenze sessuali degli ultimissimi tempi, tutte avvenute nella zona che circonda la Stazione Centrale. L'ultimo, quello di una 36enne marocchina in partenza per la Francia. "È stata in balia del suo aguzzino per 8 ore e picchiata a sangue", avevano detto gli inquirenti.

Le telecamere di sorveglianza della zona potrebbero aver ripreso la fuga

I militari che indagano sulla violenza di poche ore fa, intanto, hanno sequestrato i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona intorno alla discoteca di piazzale Loreto: la speranza è che possano aver ripreso almeno la fuga del responsabile, dal momento che all'interno del locale notturno (e men che meno nei bagni) non ci sono occhi elettronici.