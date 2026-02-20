milano
Donald Trump a Milano per le Olimpiadi, il vertice in Questura: la finale di hockey e la cerimonia a Verona

Donald Trump potrebbe arrivare a Milano per assistere alla finale olimpica di hockey su ghiaccio. Ieri una delegazione Usa avrebbe partecipato a una riunione in Questura per discutere il tragitto del presidente e le misure di sicurezza da adottare.
A cura di Giulia Ghirardi
L'ipotesi che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump arrivi in Italia per le Olimpiadi invernali Milano Cortina è sempre più verosimile: ieri pomeriggio, giovedì 19 febbraio, una delegazione Usa avrebbe partecipato a una riunione in Questura proprio per discutere il tragitto del Presidente e le possibili misure di sicurezza. Tutto, però, dipende ancora dal risultato che la nazionale di hockey americana otterrà questa sera all'Arena Santa Giulia contro la Slovacchia. In caso di vittoria, è molto probabile che il tycoon arriverà a Milano a bordo dell'Air Force One per presenziare alla finale olimpica prevista il prossimo 22 febbraio.

Il vertice in Questura sul possibile arrivo di Trump a Milano

Secondo quanto trapelato, nel corso di ieri pomeriggio una delegazione Usa avrebbe partecipato a una riunione in Questura proprio per discutere del possibile arrivo del Presidente degli Stati Uniti a Milano. Durante tale incontro, sarebbero stati vagliati i possibili scenari e le misure di sicurezza da adottare per permettere a Trump, una volta atterrato con l'Air Force One a Linate, di raggiungere direttamente l'Arena Santa Giulia per assistere alla finale di hockey maschile. Dopodiché, il tycoon si dirigerebbe direttamente all'Arena di Verona per presenziare alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali e assistere al passaggio di testimone per i Giochi del 2030 che si terranno sulle Alpi francesi.

In ogni caso, anche ammesso che la squadra americana di hockey riesca ad aggiudicarsi la finale olimpica, il soggiorno di Trump a Milano sarà breve e blindatissimo: nessun pernottamento in città né alcun spostamento come si era, invece, verificato nel caso di JD Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, o del segretario di Stato Marco Rubio lo scorso 5 febbraio. Per l'occasione, le misure di sicurezza saranno elevate al massimo livello, sia lungo il percorso dei mezzi blindati sia nell'area circostante l'Arena Santa Giulia, in zona Rogoredo.

