Don Samuele Marelli a processo per violenza sessuale aggravata: è accusato di aver abusato di 4 minorenni

A metà febbraio 2026 si terrà l’udienza preliminare a Monza del processo a carico di don Samuele Marelli. Il sacerdote, già condannato dal Tribunale ecclesiastico, è accusato di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minori.

Si aprirà a febbraio il processo a carico di don Samuele Marelli. Davanti al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza, i quattro ragazzi, ora maggiorenni, che tra il 2020 e il 2023 avrebbero subito molestie dall'allora parroco di Seregno potranno chiedere di costituirsi parti civili. Il 49enne, già condannato nel processo canonico e allontanato dal servizio ecclesiastico, è accusato di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minori.

Marelli era stato sospeso dal servizio pastorale nel 2024, con il vicario episcopale monsignor Michele Elli che a maggio aveva comunicato come il parroco lo avesse chiesto "per favorire un recupero psico-fisico". Lo scorso aprile, invece, lo stesso Elli aveva spiegato che don Samuele Marelli era stato condannato dal Tribunale ecclesiastico per 5 anni a non risiedere nel territorio dell’Arcidiocesi di Milano ed esercitare il ministero di sacerdote. Al sacerdote è stato anche proibito di cercare contatti volontari con minori, se non alla presenza di un accompagnatore maggiorenne e disposta la privazione per 10 anni della facoltà di confessare e di svolgere attività di direzione spirituale.

Secondo la Procura di Monza, tra il 2020 e il 2023 Marelli avrebbe sfruttato il suo ruolo di guida spirituale ed educatore per abusare dei ragazzi, commettendo nei loro confronti molestie nella sua abitazione, ma anche durante i momenti di vacanze di gruppo o di ritiro spirituale. In particolare, quattro ragazzi, quando erano ancora minorenni, avrebbero subito dal parroco palpeggiamenti e atti sessuali. "Non ho commesso questi fatti gravi. Mi rendo solo conto di avere sbagliato a lasciare liberi i ragazzi sul tema della nudità", aveva dichiarato il sacerdote durante l'interrogatorio con la pm Francesca Gentilini.

Ordinato sacerdote nel 2002, dopo aver svolto l'incarico di ministro sacerdotale nei quattro oratori delle parrocchie di Nova Milanese, Marelli nel 2008 era stato nominato direttore della Fom. Nel 2013, poi, era entrato nella Odielle, assumendo anche il ruolo di coordinamento degli oratori delle diocesi lombarde e di consulente ecclesiastico del Centro sportivo italiano (Csi). Da settembre 2017 aveva assunto l'incarico presso la comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno.