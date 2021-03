Sciopero dei mezzi a Milano e in Lombardia: nella giornata di domani, venerdì 26 marzo, saranno a rischio le corse di autobus, tram e metropolitana nel capoluogo meneghino e in tutta la regione. Lo sciopero, che durerà 24 ore, è stato indetto dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Orsa Trasporti.

Quando inizierà lo sciopero a Milano

Oltre che i mezzi Atm a rischio saranno anche gli autobus Agi, Airpullman, Movibus, Star e Stie oltre che la funicolare Como-Brunate. Lo sciopero nasce per sostenere la vertenza relativa al rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro. Stando a quanto riferito dall'Azienda dei trasporti di Milano lo sciopero inizierà alle 8.45 e terminerà alle 15. Riprenderà poi alle 18 e durerà fino alla fine del servizio.

Quali linee saranno garantite in Lombardia

Per le linee Agi invece potrebbero subire variazioni anche le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus. Saranno invece garantite quelle in partenza dai capolinea: il servizio sarà sospeso alle 8:29 e dalle 15:01 alle 18. Lo sciopero per le linee Airpullman sarà previsto dalle ore 8:30 alle ore 13 e dalle ore 16:30 a fine servizio. Per le linee Movibus, lo sciopero sarà previsto dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 a fine servizio. Per il personale della linea Star Pioltello-Milano invece lo sciopero inizierà dalle ore 8 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 a fine servizio. Le linee Stie potrebbero non essere garantite dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 a fine servizio. Infine la funicolare Como – Brunate potrebbe subire variazioni dalle 8:30 alle 16:30 e dalle ore 19:30 al termine del servizio.