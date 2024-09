Divieto di bere e utilizzare l’acqua in due comuni del Bresciano: è contaminata da un liquido inquinante

video suggerito

A cura di Fabrizio Capecelatro

È in vigore da ieri, giovedì 19 settembre, un'ordinanza che vieta l'utilizzo dell'acqua in alcuni comuni della provincia di Brescia, in particolare a Vestone e nella zona abitata di Mocenigo. Secondo quanto riferisce il sindaco, infatti, la società A2A, che si occupa del ciclo idrico, ha evidenziato la presenza di liquido inquinante nell’acquedotto comunale. Questo porta l'acqua a essere di colore biancastro, maleodorante, a tratti perfino oleosa. Per questo motivi al momento ne è stata sospesa l'erogazione ed è stato fatto divieto di berla o utilizzarla in qualsiasi altro modo.

Nella giornata di ieri, A2a ha avvisato il sindaco di Vestone Renato Verdelli di una contaminazione da "liquido inquinante" dell'acquedotto. Questo rende l'acqua molto pericoloso per le persone. La società ha immediatamente provveduto a sospendere l'erogazione, in modo da impedire alle persone di poterne usufruire nelle proprie case. Allo stesso tempo, però, è stata necessaria l'emanazione di un'ordinanza che ne vieti l'utilizzo nel caso qualcuno l'avesse conservata in casa, magari all'interno di bottiglie.

L'ordinanza comunale "ordina con effetto immediato il divieto di utilizzo dell’acqua per il consumo umano proveniente dal pubblico acquedotto, a Vestone e nell’abitato di Mocenigo". Al contrario Nozza, Promo e Capparola non sono zone interessate dal divieto, che – si legge sempre nell'ordinanza – "resterà in vigore fino all’adozione di successivo provvedimento di revoca".

Intanto sono arrivati due camion cisterna per fornire l'acqua potabile ai cittadini: uno è fermo nei pressi dell'asilo comunale di Vestone, in Via Glisenti, l'altro vicino alle scuole medie di Mocenigo. "Si invita la cittadinanza d approvvigionarsi di acqua potabile nei punti indicati. Si ricorda che per le zone di Mocenigo e Vestone rimane il divieto assoluto di utilizzare l'acqua della rete idrica, per qualsiasi uso", conclude il sindaco.