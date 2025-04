video suggerito

Discute con la compagna, scende in strada e colpisce undici auto con una katana: arrestato 40enne a Milano Domenica mattina un 40enne è stato arrestato per danneggiamento dopo che con una katana ha colpito 11 automobili ferme in sosta nel quartiere di Lorenteggio, a Milano. Alla base dell’azione ci sarebbe un litigio con la compagna. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

La Polizia di Milano ha fermato un 40enne che con una katana, un tipica spada giapponese, avrebbe danneggiato undici auto in sosta nella zona di Lorenteggio. L'uomo, che ha cercato di ribellarsi sferrando calci e pugni contro gli agenti, è stato arrestato con le accuse di danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre a essere indagato per detenzione illecita di armi.

Tutto è successo attorno alle 4:00 del mattino di domenica scorsa, 30 marzo, quando alcuni inquilini di un condominio in via Cascina Barocco, nel quartiere di Lorenteggio, hanno segnalato alla Centrale Operativa della Questura che un uomo stava danneggiando con un arnese di ferro alcune automobili parcheggiate. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti di via Primaticcio, che hanno trovato l'uomo vicino ad alcuni veicoli con ammaccature, rigature, vetri frantumati e specchietti danneggiati. Quando la volante si è avvicinata il 40enne ha lanciato la katana nei cespugli, ma i poliziotti l'hanno fermato e perquisito.

Lui ha reagito dimenandosi e cercando di colpire gli agenti con calci e pugni, causando a uno di loro una ferita al pollice della mano destra. A quel punto la Polizia ha contattato la compagna dell'uomo, che ha raccontato loro di aver avuto con il 40enne una discussione nelle ore precedenti, dalla quale sarebbe presumibilmente scaturita la sua violenta reazione.

Durante la perquisizione l'uomo è stato anche trovato in possesso di un coltello a serramanico. Il 40enne è stato quindi arrestato per danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e risulta ora indagato per detenzione illecita di armi.