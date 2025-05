video suggerito

Dipendente di un hotel accoltellato in strada in zona Stazione Centrale a Milano: è gravissimo Alle prime ore dell'alba di stamattina uomo di 50 anni è stato accoltellato in via Napo Torriani, negli immediati dintorni della Stazione Centrale a Milano. È caccia all'uomo, fuggito dopo l'aggressione.

Un uomo di 50 anni è in fin di vita dopo un accoltellamento avvenuto in via Napo Torriani, negli immediati dintorni della Stazione Centrale a Milano. È accaduto alle prime ore dell'alba di stamattina, sabato 10 maggio.

Secondo quanto riportato da Areu i soccorritori sono intervenuti alle 6.20 e, dopo averla stabilizzata, hanno trasportato d'urgenza la vittima all'ospedale Niguarda, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico: la sua prognosi resta ancora riservata.

Sul caso indaga ora la polizia. Secondo quanto emerso al momento l'uomo, cittadino egiziano, sarebbe un dipendente di uno degli hotel che si affacciano su via Napo Torriani, recentemente finita al centro delle cronache per la chiusura della Gintoneria del titolare Davide Lacerenza, arrestato con la dipendente ed ex compagna Stefania Nobile per un presunto giro di droga e prostituzione all'interno del locale.

Stando alle prime informazioni raccolte il 50enne sarebbe stato aggredito intorno alle 6 da uno sconosciuto, che l'ha colpito con più coltellate per poi allontanarsi a piedi. La grossa lama è stata ritrovata dalla polizia a terra, sull'asfalto di via Torriani: pare si sia spezzata durante l'azione, segno della veemenza dei fendenti sferrati in rapida successione.

Gli agenti, ora, sono al lavoro per risalire all'identità del misterioso aggressore. E soprattutto per definire l'esatto motivo di un assalto così violento: è stata una rapina, un regolamento di conti? Oppure si è trattato solo di un gesto casuale?