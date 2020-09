Sono state dettate dalla Regione Lombardia le linee guida per la riduzioni di emissioni di CO2 nell'aria per la tutela dell'ambiente con conseguenti misure antismog che saranno attive da giovedì 1 ottobre a martedì 30 marzo 2021. Come comunicato dalla Regione, la Giunta ha approvato la delibera per limitare i veicoli più inquinanti e che attua le previsioni del Piano Aria.

Diesel Euro 4 vietati dall'11 gennaio 2021

Per quanto riguarda le limitazioni, le nuove misure antismog con la "messa al bando" dei veicoli diesel Euro 4, la nuova data fissata è l'11 gennaio 2021. Da quel lunedì sarà assolutamente vietato per gli utenti circolare con le automobili così inquinanti dalle 7.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì in tutti i comuni con meno di 30.000 abitanti per i sei mesi invernali. Al contrario, i diesel Euro 3 e i benzina Euro 1 dovranno rispettare il fermo di 12 ore per tutto l'anno durante i giorni feriali. Continuerà il progetto "Move-in" tramite cui può essere monitorato l'uso effettivo del veicolo per tutti coloro i quali sono soggetti a limitazioni (benzina Euro 0 e diesel Euro 0,1,2,3,4). Servirà semplicemente installare una scatola nera. Gli Euro 4 diesel devono avere un limite chilometrico di 10.000 chilometri mentre saranno 12.000 per il trasporto merci.

Se i livelli di pm10 aumentano troppo, verrà favorito lo smartworking

Differenze anche nelle misure da adottare in caso di superamento della soglia del pm10 nelle città. Le misure di primo livello si attiveranno dopo quattro giorni di superamento, e vorranno che tutti i veicoli diesel Euro 4 vengano limitati. Inoltre, le aziende verranno invitate a potenziare lo smarworking. Ci sarà il divieto di utilizzo di impianti a biomassa fino a tre stelle e il divieto di spandimento di liquami zootecnici. Per quanto riguarda le misure di secondo livello, che si attivano dopo dieci giorni di superamento della soglia del livello di pm10 sopportabile, queste riguarderanno i veicoli diesel Euro 4, privati e commerciali, la cui circolazione verrà bloccata. Anche in questo caso, le aziende dovranno favorire lo smartworking mentre verrà vietato l'uso degli impianti a biomassa fino a quattro stelle.