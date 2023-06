Deruba un ragazzo durante il funerale di Berlusconi: arrestata una donna in diretta È stata arrestata una donna di 21 anni, colta in flagrante dalla polizia in piazza Duomo mentre scippava il cellulare di un 18enne accorso per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi: il furto poco dopo l’inizio delle esequie.

Pensava di potersela cavare sgusciando via tra l'immensa folla che oggi pomeriggio ha letteralmente riempito piazza Duomo a Milano, in occasione dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Ma non ha fatto i conti con l'altrettanto immenso dispiegamento di forze dell'ordine che pattugliava la zona.

Il furto durante il funerale di Berlusconi

È stata arrestata una donna di 21 anni, colta in flagrante dalla polizia mentre scippava il cellulare di un 18enne accorso a dare l'ultimo saluto all'ex premier di Forza Italia: la giovane ha alle spalle numerosi precedenti per ricettazione, furto e inosservanza ai provvedimenti dell’autorità, nonché vari allontanamenti dal centro storico e di un Divieto di Accesso al Centro Storico per un anno emesso dal Questore di Milano un mese fa.

Lo scippo sotto gli occhi della polizia

Tutto è accaduto pochi minuti dopo le 15, non appena iniziate le esequie funebri officiate dall'arcivescovo di. Milano Mario Delpini. La 21enne era già stata intercettata dagli agenti della Sesta sezione della Squadra mobile per il suo atteggiamento sospetto, mentre si aggirava tra i partecipanti commossi e seguiva con particolare attenzione i passanti in corso Vittorio Emanuele.

Sospetti confermati in men che non si dica: una volta avvicinatasi al 18enne, infatti, la donna ha coperto la mano con un foglio di carta e ha sottratto il telefonino della vittima. Tutto sotto gli occhi della polizia, che l'ha immediatamente fermata e identificata. Restituendo così il maltolto al giovane ignaro – talmente ignaro da non essersi ancora reso conto dello scippo.