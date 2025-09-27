Davide Lacerenza torna libero e festeggia al ristorante, Stefania Nobile: “Si ricomincia a vivere”

Davide Lacerenza, titolare della Gintoneria tornato libero dopo la revoca dei domiciliari, ha festeggiato con l’ex compagna (e socia d’affari) Stefania Nobile e la madre Wanna Marchi in un noto ristorante di carne milanese. A ottobre l’udienza sulla richiesta di patteggiamento: 4 anni e 8 mesi per Lacerenza, 3 anni per Stefania Nobile.

È tornato alla libertà Davide Lacerenza, celebre titolare della Gintoneria di Milano finito ai domiciliari lo scorso 4 marzo a seguito a un'inchiesta, coordinata dalla pm Francesca Crupi e dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano, che avrebbe scoperchiato un presunto giro di prostituzione e droga all'interno del locale di via Napo Torriani e del privé La Malmaison: qui, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di finanza, sarebbero infatti stati offerti ai clienti più facoltosi (in grado di spendere anche 70mila euro a serata) veri e propri pacchetti "all inclusive" tra escort, champagne di lusso e cocaina. "Sono rinata, felice, oggi torno finalmente alla vita", ha così subito commentato l'ex compagna e socia d'affari (anche se risulta solo come semplice dipendente) Stefania Nobile, già tornata libera a inizio luglio, in un breve video social dove si riprende con tanto di cappellino griffato Davide Lacerenza.

Il 60enne era stato arrestato con le accuse di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri, dopo più di sei mesi, è uscito dalla sua abitazione in zona Stazione Centrale. Prima tappa? Un saluto e un abbraccio a Wanna Marchi, madre di Stefania e mentore di Davide. Poi, naturalmente, il tavolo prenotato in un ristorante di lusso zona Arco della Pace a Milano, che conta nel menu carni pregiate da tutto il mondo come Kobe e Wagyu. Già dalle prime foto, scattate nelle prime ore di libertà e diffuse anche dal conduttore e amico Giuseppe Cruciani, è un altro Lacerenza. "Libero, disintossicato, con 22 chili in meno", è infatti il commento della figlia di Stefania Nobile.

A maggio, quando ormai già da due mesi era agli arresti domiciliari, Lacerenza aveva infatti ottenuto il permesso di poter iniziare un percorso di disintossicazione dalla cocaina al Sert. "Ero arrivato a farmi oltre 2 grammi al giorno", aveva dichiarato. Una decisione presa dopo essere stato trasportato d'urgenza al Policlinico di Milano per un sospetto ictus, poi definito "problema di tipo neurologico", lo scorso 1 aprile. "Lo spavento gli è servito per condurre una vita sana. Cocaina zero, alcol zero. Non beve più, non fa più uso di niente", aveva assicurato proprio la fidanzata Clotilde Conca Bonizzoni, che ha condiviso con lui l'appartamento di viale Lunigiana. "Posso dire grazie alla magistratura, perché amando tanto Davide, il fatto che lui sia vivo e salvo per me è avere vinto", le parole di Nobile che, secondo quanto ricostruito dalle indagini, aveva sempre osteggiato lo stile di vita dell'ex compagno, tra eccessi di alcol e droghe, arrivando addirittura a contattare l'avvocato Liborio Cataliotti per fare in modo che Lacerenza fosse sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio per disintossicarsi dalle sostanze: a lei, anche per questo, non sono stati infatti contestati i reati relativi allo spaccio di droga.

Adesso, insomma, resta solo da attendere che un giudice si pronunci sulla richiesta di patteggiamento che i patron della Gintoneria di Milano, sempre attraverso l'avvocato Cataliotti, hanno chiesto a luglio: per il titolare Lacerenza una pena di 4 anni e 8 mesi, 3 anni per Stefania Nobile, più risarcimento da centinaia di migliaia di euro attraverso la cessione delle pregiatissime bottiglie di champagne e alcolici della cantina della Gintoneria, già sequestrate durante le indagini. "Ora non posso, ma presto vi racconterò tantissime cose", promette intanto Stefania Nobile.