Clotilde Conca Bonizzoni dopo l’ischemia del fidanzato Davide Lacerenza: “Si è spaventato, ora conduce una vita sana”

A cura di Ilaria Quattrone

"Non era un ictus, era una ischemia transitoria. Lo spavento gli è servito per condurre una vita sana. Non beve più, non fa più uso di niente": a dirlo è Clotilde Conca Bonizzoni, la fidanzata di Davide Lacerenza finito agli arresti domiciliari perché accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per sfruttamento della prostituzione dopo che è stato scoperto un giro di prostituzione e droga all'interno del suo locale La Gintoneria di Davide.

Lacerenza, diverse settimane fa, ha avuto un malore ed è stato trasferito al Policlinico dove è rimasto ricoverato per due giorni. Clotilde era presente al momento del malore: "Sentiva male al braccio sinistro e allora si è spaventato. Mi hanno fatto chiamare un’ambulanza. Dopo accertamenti ed esami, lo hanno ricoverato", ha spiegato la ragazza in un'intervista alla trasmissione Lo Stato delle Cose.

Dopo il malore, Lacerenza avrebbe iniziato a intraprendere uno stile di vita "sano e salutare": "Cocaina zero, alcol zero. Stiamo aspettando l'autorizzazione per andare in palestra. Il medico gli ha detto che deve fare sport". Clotilde ha poi tenuto a specificare che il compagno "non ha mai preso un euro dalle donne, non ha mai venduto niente. Lui non guadagnava su questo. Sono tutte cose assurde. Lui non prendeva soldi. Prima di tutto questo me lo diceva che suo padre gli ha insegnato i giusti valori. Lui non avrebbe mai preso niente dalle donne, non è un magnaccio".

Ha poi specificato che i clienti che frequentavano la Gintoneria "in molti locali non li fanno entrare perché gli dicono che potevano avere sbirri dietro". Ha poi precisato che il compagno non spacciava e che da quando stanno insieme "non succedeva quello che dicevano".