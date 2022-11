Davide Boselli muore a 20 anni: stava festeggiando la vittoria al Moto Gp di Bagnaia con la Vespa Stava festeggiando per le strade di Tirano con la sua Vespa 50 quando ha perso il controllo dello scooter. All’inizio non sembrava in pericolo di vita, poi le sue condizioni sono peggiorate.

A cura di Enrico Spaccini

Non aveva una Ducati, ma non gli importava. In sella alla sua Vespa 50 vecchio modello, per le strade di Tirano in provincia di Sondrio, ha voluto comunque festeggiare la vittoria del suo beniamino, Francesco ‘Pecco' Bagnaia, fresco campione del mondo di Moto Gp. Ma proprio quando stava tornando a casa Davide Boselli, studente ventenne del politecnico di Milano, ha perso il controllo dello scooter ed è caduto in fondo alle scale di uno scantinato.

I primi soccorsi e il ricovero

Nel momento in cui è stato soccorso non sembrava essere in pericolo di vita. Dopo i primi soccorsi sul posto era stato trasportato all'ospedale Morelli di Sondalo. In un primo momento pareva rispondere positivamente alle cure. Tuttavia, le sue condizioni sono progressivamente peggiorate. Fino al trasferimento in terapia intensiva e alla morte sopraggiunta nella sera.

L'incidente è avvenuto alle 16.45 di domenica pomeriggio, 6 novembre, in via Dosso, una zona residenziale del paese. Stava risalendo la strada che lo avrebbe riportato a casa quando, al momento della curva, ha perso il controllo della Vespa. Ora i carabinieri di Tirano dovranno capire cosa sia successo.

Il ricordo della comunità di Tirano

"Si fa fatica ad accettare una simile perdita", ha commentato il sindaco Franco Spada, "Davide era un ragazzo educato, posato, disponibile, oltre che un ottimo musicista". Tra le passioni più grandi di Davide, oltre alle moto, anche la fisarmonica. Lo saluta anche il gruppo musicale Alfalishort, del quale ha fatto parte per diversi mesi, e la sezione locale del Csi presieduta da Gerardo Boselli, padre di Davide.