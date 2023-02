Datore di lavoro litiga con un suo dipendente e lo investe con l’auto, indaga la polizia Un uomo è stato investito in zona Navigli da un’auto. Alla guida c’era il suo datore di lavoro con cui aveva appena avuto una discussione. Trasportato in ospedale, ha riportato una frattura al piede.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Sembrava un incidente come tanti. Due ambulanze del 118 sono arrivate in via San Giuseppe Cottolengo in zona Navigli, a Milano, per soccorrere un uomo che era stato appena investito. Con loro, anche alcuni agenti della polizia locale. Dopo aper effettuato i primi accertamenti, si è capito che alla guida dell'auto che aveva colpito quell'uomo c'era il suo datore di lavoro.

I due, infatti, avevano avuto un acceso diverbio in strada verso mezzogiorno di oggi, venerdì 10 febbraio. Poi, il capo ha investito il lavoratore. Gli agenti della polizia stanno svolgendo ulteriori verifiche, soprattutto per capire se lo ha colpito in modo intenzionale. Intanto, il lavoratore è stato trasportato all'ospedale. Ha riportato una frattura al piede, ma le sue condizioni non sono apparse gravi.

La donna investita e uccisa da un autocarro

Sempre a Milano, questa mattina una donna è stata travolta e uccisa da un autocarro. L'incidente è avvenuto in via Enrico Fermi, a pochi passi dall'ospedale Niguarda, intorno a mezzogiorno. Dalle prime informazioni, la vittima era una donna di 95 anni anche se altre informazioni circa la sua identità non sono state ancora rese note.

Per estrarre il corpo della donna è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale con l'ausilio di un'autogru. La 95enne, però era morta sul colpo. L'uomo alla guida del camion stava facendo retromarcia sul marciapiede e non si sarebbe accorto della presenza della donna. I rilievi del caso sono stati affidati agli agenti della Questura di Milano, che dovranno accertare la presenza di eventuali responsabilità.