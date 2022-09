Danneggiato un gazebo di Fratelli d’Italia a Milano: denunciato uno studente Un ragazzo di vent’anni è stato sorpreso mentre stava provocando alcuni danni a un gazebo di Fratelli d’Italia a Milano: è stato denunciato.

A cura di Ilaria Quattrone

Uno studente di vent'anni è stato denunciato per danneggiamento aggravato a Milano: il ragazzo è stato infatti sorpreso a distruggere un gazebo del partito politico Fratelli d'Italia che era stato allestito in pieno centro città. Lo stesso ha poi ammesso di essere stato lui l'autore del gesto.

In base alle informazioni diffuse fino a questo momento, l'episodio si è verificato nella notte. Intorno alle 3.20 di oggi, sabato 17 settembre, gli agenti della Digos stavano svolgendo alcuni controlli sul territorio. Attività che riguarda alcuni obiettivi sensibili soprattutto nel periodo pre-elettorale.

Il ragazzo è stato trovato ancora all'interno del gazebo

Arrivati a Largo Cairoli non hanno potuto far a meno di notare che il manifesto appeso al gazebo, che si trovava all'angolo tra Largo Cairoli e Via Dante, fosse stato strappato. Una volta vicini alla struttura, gli agenti hanno visto che il lato posteriore del gazebo era aperto: dentro c'era il ventenne e a terra c'erano i volantini e altro materiale di propaganda che il ragazzo, come poi ha ammesso, aveva buttato e strappato.

Un episodio simile avvenuto alcune settimane fa

Un episodio simile era avvenuto solo alcune settimane fa quando un gruppo di persone incappucciate e vestite di nero avevano assaltato un gazebo in viale Papiniano. L'episodio era stato denunciato dall'esponente Ignazio La Russa. Sul posto erano intervenuti gli agenti della Questura, ma il gruppo – composto forse da sette- otto persone – si era dileguato: "Avvelenare gli animi non riuscirà, però, a fermare la nostra determinazione", aveva detto la leader del partito Giorgia Meloni.