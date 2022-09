Un gruppo di persone incappucciate ha assaltato il gazebo di Fratelli d’Italia a Milano Un gruppo di persone ha attaccato il banchetto di Fratelli d’Italia a Milano: sette-otto ragazzi lo hanno ribaltato e strappato i volantini.

A cura di Ilaria Quattrone

Il gazebo (Fonte: Ignazio La Russa)

A Milano un gazebo di Fratelli d'Italia è stato assaltato da un gruppo di persone. A denunciarlo è stato l'esponente di Fdi Ignazio La Russa che, sul suo profilo Facebook, ha scritto: "Ennesima dimostrazione del clima fomentato da "chi non vuole un confronto civile". La struttura, che si trovava in viale Papiniano, sarebbe stata presa di mira da soggetti mascherati, incappucciati e "vestiti tutti nella stessa maniera".

Sul caso indaga la Digos

In totale sarebbero stati in sette-otto che hanno tirato calci al banchetto e strappato i volantini. Non ci sono stati feriti e i ragazzi, all'arrivo della polizia, sono scappati. E mentre la Digos indaga sul caso, La Russa, nel suo post, aggiunge che l'azione non li ha minimamente allarmati: "Abbiamo visto di peggio, ma è un segnale che non ci piace e chiediamo a tutte le forze politiche di condannare l'episodio e alle forze di polizia di vigilare". Condanna che è arrivata presto dal sindaco del capoluogo meneghino Giuseppe Sala. Le sue parole hanno però presto scatenato una polemica con il centrodestra.

L'attacco al sindaco Sala

"Avere posizioni politiche differenti non autorizza gesti di violenza contro la parte avversa. Condanno il vile atto contro il banchetto di FdI, a cui esprimo solidarietà, e invito tutti a tenere comportamenti rispettosi in campagna elettorale e sempre", ha infatti detto il primo cittadino.

Pronta la risposta del consigliere regionale Riccardo De Corato che ha affermato come il sindaco "anziché esprimere un'ipocrita e penosa solidarietà, dovrebbe denunciare gli aggressori, cioè i no global, gli stessi che occupano abusivamente gli stabili della città, comunali e non, e che, lo scorso Ferragosto, banchettavano allegramente, e indisturbatamente, sotto alle finestre di Palazzo Marino, in piazza della Scala, in una delle loro feste probabilmente illegali".

Le parole di Giorgia Meloni

Sull'episodio non sono mancate le dichiarazione della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "Avvelenare gli animi non riuscirà, però, a fermare la nostra determinazione. Che questi criminali dal volto coperto lo vogliano o no, FdI è pronta a governare questa nazione. Perché siamo convinti che gli italiani perbene sono dalla nostra parte".