“Dammi l’orologio o ti ammazzo”: così è stato rapinato il manager Alessandro Del Bono, marito di Afef Il finestrino della Ferrari spaccato, una pistola puntata in faccia e poi la minaccia: “Dammi l’orologio o ti ammazzo”. È così che il manager Alessandro Del Bono è stato rapinato a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Una pistola puntata alla faccia e poi la minaccia: "Dammi l'orologio o ti ammazzo". È così che, come riporta il quotidiano "Il Corriere della Sera", il manager Alessandro Del Bono è stato rapinato a Milano. L'episodio si è verificato nella serata di martedì 10 gennaio 2023 sulla rampa del garage della sua casa di corso Monforte. Il malvivente ha spaccato il finestrino della Ferrari sulla quale viaggiava l'amministratore delegato di Mediolanum Farmaceutici con il calcio dell'arma.

Portato via un orologio da oltre 40mila euro

Il rapinatore gli ha tolto l'orologio dal polso – un Patek Philippe in oro bianco – ed è scappato via in sella a uno scooter guidato da un altro uomo. Dietro lui altri due scooter con altri presunti complici. Il bottino è stato di oltre quarantamila euro. Il manager e marito dell'ex conduttrice televisiva Afef Jnifen ha subito sporto denuncia. Sul caso indagano gli agenti della squadra mobile guidati dal dirigente Marco Calì. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza

In questo modo si potrà risalire all'identità delle persone coinvolte. Sulla base degli elementi raccolti fino a questo momento, l'ipotesi è che si tratti di un gruppo di banditi dediti a queste tipologie di rapine. Rapinatori che si muovono in scooter e che puntano gli automobilisti. Spesso attendono alle entrate dei garage.

Un episodio simile era infatti avvenuto nel quartiere Brera lo scorso marzo. O ancora il classico trucco dello specchietto: uno dei due malviventi urta uno specchietto e quando la vittima abbassa il finestrino, portano via l'orologio.