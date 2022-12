“Dammi 10 euro o ti ammazzo”: minaccia il titolare di un’ortofrutta e viene arrestato Un uomo di 58 anni è stato arrestato per estorsione dopo che è stato denunciato da un commerciante: il 58enne una volta a settimana minacciava il titolare di un negozio di frutta per avere dai 5 ai 20 euro.

A cura di Ilaria Quattrone

Hanno vissuto un incubo per diversi mesi. Ogni settimana, si trovavano al loro negozio un uomo che non faceva altro che minacciarli."Dammi i soldi o vi uccido tutti, non ho paura di nessuno": sono queste le parole che un 58enne, originario di Carate Brianza, avrebbe pronunciato diverse volte in un negozio di frutta a gestione familiare che si trova ad Albiate (comune in provincia di Monza e Brianza).

Le minacce che il 58enne rivolgeva ai tre commercianti

Il presunto responsabile – di cui non sono state diffuse le generalità – infatti si sarebbe presentato almeno una volta a settimana nell'esercizio commerciale, pretendendo che gli venissero dati cinque, dieci e venti euro. E, quando i gestori si rifiutavano di consegnare quei soldi, venivano minacciati e picchiati: "Vi ammazzo tutti e tre se non mi dai i soldi", avrebbe detto sia al titolare che ai suoi figli.

La denuncia alle forze dell'ordine

Una situazione di terrore, a cui il padre dei due ragazzi ha voluto porre fine. L'uomo ha infatti deciso di andare ai carabinieri e raccontare loro tutto quello che era stato costretto a subire. I militari hanno così rintracciato il 58enne: dagli accertamenti è emerso che aveva anche diversi precedenti alle spalle.

Non solo. Al momento dell'arresto avrebbe minacciato i commercianti anche davanti ai carabinieri: "Appena avrò bisogno, tornerò". Parole che hanno raggelato il sangue delle povere vittime. Il 58enne è stato tratto in arresto con l'accusa di estorsione e portato immediatamente in carcere. Inoltre è stato subito condannato: adesso dovrà scontare una pena di quattro anni e sei mesi.