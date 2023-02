Dal cavo stretto attorno al collo alle botte: così il figlio di Lady Coumadin ha seviziato una donna L’avrebbe picchiata, seviziata, stretta un cavo attorno al collo e drogata: sono queste le accuse rivolte a Michele Gruosso, il 28enne accusato di aver sequestrato una ragazza di 30 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Le avrebbe prima stretto un cavo attorno al collo poi l'avrebbe picchiata e drogata: è questo quanto scoperto dai carabinieri di Monza che hanno arrestato Michele Gruosso, un ragazzo di 28 anni che era stato già condannato – insieme alla madre Daniela Lo Russo – per il tentato omicidio del secondo marito di lei. La donna era stata soprannominata Lady Coumadin perché avrebbe cercato di ucciderlo somministrandogli alcune dosi di un'anticoagulante.

Il ragazzo avrebbe sequestrato per ore una escort di trent'anni in un hotel di Desio, comune in provincia di Monza. Ad allertare i carabinieri è stata un'amica della trentenne preoccupata perché non rispondeva da ore al cellulare. Ha rivelato ai militari di essere a conoscenza del fatto che fosse in quella struttura. Gli investigatori si sono precipitati nell'albergo e lo hanno setacciato.

La ragazza era stesa a terra con segni di violenza sul corpo

A un certo punto hanno sentito alcuni lamenti: hanno quindi bussato alla porta, ma l'uomo non avrebbe aperto e si sarebbe chiuso a chiave in bagno. Quando i militari sono entrati in stanza, hanno trovato la ragazza sdraiata sul pavimento e con alcuni segni di violenza sul corpo.

Ha poi raccontato che il 28enne le avrebbe preso i cellulari, l'avrebbe costretta ad assumere cocaina e poi le avrebbe stretto il cavo per la ricarica del cellulare attorno al collo fino a dirle: "Se gridi, ti ammazzo".Gruosso è stato arrestato e adesso si trova in carcere a Monza. Dagli accertamenti è poi emersa la condanna a 12 anni e 8 mesi di carcere per il tentato omicidio del secondo marito della madre, morta suicida in carcere.