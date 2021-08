Da Riccione a Milano per mettere a segno diverse rapine: arrestata una 16enne Una 16enne è finita in manette per aver fatto parte di una rapina nella centralissima via Torino di Milano. La minorenne, insieme ad altri giovanissimi rapinatori, è arrivata nel capoluogo lombardo dopo un viaggio partito da Riccione dove nei giorni scorsi aveva messo a segno altre rapine. Una volta a Milano vittima della banda è stato un 28enne: gli agenti di polizia intervenuti sul posto sono riusciti a fermare la 16enne.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Ha viaggiato per chilometri e chilometri, da Riccione a Milano per l'esattezza, per rapinare altri giovani come lei. Un piano che ha funzionato fino a quanto la polizia del capoluogo lombardo non ha fatto scattare le manette. Stando alle informazioni fornite dalle forze dell'ordine, gli agenti hanno sorpreso la 16enne proprio mentre stava mettendo a segno, con la complicità di amici, uno dei suoi colpi ai danni di un ragazzo di 28 anni nella centralissima via Torino.

La strategia usata dalla banda di rapinatori sia a Milano che a Riccione

La ragazzina però non ha fatto tutto da sola: con lei altri sette amici. Il modus operandi è più o meno sempre lo stesso: dalla banda, formata in tutto da 8 giovani, si stacca un 20enne che con fare amichevole si avvicina alla vittima, in via Torino con la fidanzata, per chiedergli una sigaretta. Pochi secondi dopo un altro della compagnia ha strappato al 28enne, che gli dava le spalle, una collana d'oro dal valore più o meno di mille euro. A questo punto i due hanno tentato la fuga, ma al loro inseguimento è scattato il 28enne. La corsa è proseguita fino a quando tutti sono saliti su un tram: allora il 28enne è riuscito a bloccare il ragazzo con la sua catenina. Non è riuscito però a riprendersela perché proprio la 16enne si è messa di tra di loro. Intanto la fidanzata del 28enne ha allertato la polizia: una volta sul posto gli agenti sono riusciti solo a fermare la 16enne perché i complici erano già scappati via. Una volta in Questura i poliziotti hanno accertato che la ragazzina era già finita nel mirino dei carabinieri di Rimini per aver messo a segno rapine simili nelle scorse settimane a Riccione. Ora la minore si trova nel centro di giustizia minorile di Bologna.