Da più di un giorno si cerca una donna dispersa in Valtellina: in azione anche i cani molecolari Una donna di 56 anni è dispersa nei boschi nella zona di Forcola, in provincia di Sondrio, da ieri domenica 17 settembre: le ricerche continueranno dopo la notte anche con l’elicottero.

A cura di Giorgia Venturini

Si cerca una donna di 56 anni nei boschi nella zona di Forcola, in provincia di Sondrio. Non si hanno più sue notizie dal pomeriggio di ieri domenica 17 settembre. Stando a quanto precisa il soccorso alpino, "i nostri tecnici, Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna hanno battuto finora le zone probabili, anche controllando posti molto ripidi, oltre ai sentieri dei dintorni".

Tante le squadre di soccorso impegnate nelle ricerche

Informano anche che nella notte sono arrivati altri uomini dal Piemonte e Veneto e le Unità cinofile molecolari del Cnsas in supporto alle ricerche. Così come nei boschi impegnati nelle ricerche ci sono anche il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco e la Protezione civile. Nella mattinata di domani sarà di supporto anche l’elicottero della Guardia di finanza che garantirà una perlustrazione della zona dall’alto.

Soccorsa una donna sulle montagne bresciane

Nel pomeriggio di oggi lunedì 18 settembre invece sono i tecnici del Soccorso alpino bresciano, Stazione di Valle Sabbia, sono stati attivati ad Anfo, in provincia di Brescia, per una turista di 35 anni caduta mentre si trovava lungo il sentiero che porta dalla chiesetta di Santa Petronilla al Monte Censo, a circa 700 metri di quota. Una volta raggiunta si è scoperto che la donna aveva riportato un trauma a una gamba e la sospetta frattura di una caviglia: non poteva quindi più camminare. Così i tecnici – come spiega in una nota il Soccorso alpino – dopo aver effettuato la valutazione sanitaria, l’hanno imbarellata e trasportata per un tratto. La 35enne è stata poi trasferita con l'elisoccorso di Brescia di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) in ospedale. Qui è stata ricoverata e presa in cura dai medici.