Cade in un dirupo mentre cerca funghi nel bosco in Valtellina: trovato morto dai soccorritori Il 75enne Angelo Del Nero è stato trovato morto nei boschi della Valtellina, ad Albaredo: ieri venerdì 15 settembre era uscito di casa per andare a cercare funghi.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 75 anni è morto ieri venerdì 15 settembre mentre era impegnato a cercare funghi nei boschi della Valtellina, in provincia di Sondrio. Il 75enne Angelo Del Nero si era avventurato nella vegetazione di Albaredo per andare a caccia di funghi dal momento che dopo la pioggia sarebbero stati abbandonati. Ma è stato proprio il terreno scivoloso causato dall'acqua scesa nelle scorse ore a farlo cadere in una zona con un pendio scosceso.

L'uomo è caduto nei boschi mentre cercava funghi

A dare l'allarme sono stati i famigliari preoccupati che non lo hanno visto rientrare: subito si sono messe in moto le ricerche del pensionato originario di Morbegno. Si sono attivati subito i militari del Sagf della Guardia di finanza di Sondrio, i volontari del Soccorso alpino della VIl delegazione di Valtellina e Valchiavenna e i Vigili del fuoco. Poco dopo è stata trovata prima la sua auto e poi il suo zaino. Infine il corpo del 75enne è stato recuperato a circa 1300 metri, poco distante dalla strada statale che sale fino al passo San Marco. Purtroppo per l'uomo non c'è stato più nulla da fare: l'operazione di recupero è terminata verso le 23.

Sei i cercatori di funghi morti in due mesi

Non è che l'ultimo cercatore di funghi che hanno perso la vita in Lombardia quest'estate, in tutto sei in Valtellina come riporta Il Corriere della Sera. Tra questi anche un uomo di 55 anni trovato morto nei boschi di Valbiore, in provincia di Sondrio, a metà agosto. A dare l'allarme anche in questo caso erano stati i famigliari preoccupati non avendolo visto rientrare. Il corpo dell'uomo è stato trovato nella mattina di oggi 15 agosto verso le 6. I soccorritori non hanno potuto far altro che accertare il decesso.