Precipita in un dirupo mentre cerca funghi, morto un 67enne in Valtellina

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, domenica 8 ottobre, in Valtellina: un uomo di 67 è morto dopo essere precipitato in un dirupo mentre cercava funghi. L'incidente si è verificato intorno alle 14 nei boschi delle Alpi Retiche, nel territorio di Buglio al Monte, nella provincia di Sondrio: per cause ancora in corso di accertamento, il 67enne è precipitato in un dirupo mentre si trovava in una zona impervia.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, oltre ai vigili del fuoco: recuperare il corpo del 67enne non è stato facile proprio a causa della conformazione del territorio in cui si è verificato l'incidente. Dell'accaduto è stata informata la Procura della Repubblica di Sondrio, che potrà disporre tutti gli accertamenti necessari per fare piena luce sull'incidente.

Un'altra vittima nel Comasco: 22enne precipita con la moto in un dirupo

Quello in Valtellina non è, purtroppo, l'unico incidente che si è verificato nella giornata di oggi in Lombardia e che ha visto un uomo perdere la vita dopo essere precipitato in un burrone. Ancora nel primo pomeriggio, infatti, un giovane di soli 22 anni è morto dopo essere precipitato con la moto da cross in un dirupo nel territorio di Livo, nel Comasco. Il giovane ha compiuto un volo di circa 70 metri: inutili i soccorsi, il 22enne è precipitato prima di poter essere trasportato in ospedale.